"700 millones", así titula la portada del diario Mundo Deportivo en su edición de este lunes 31 de agosto de 2020. LaLiga anuncia que no dará la baja federativa a Messi si no paga la cláusula de rescisión entera. Como había avisado, Leo no se presentó ayer para los test PCR ni acudirá hoy a entrenar.

La portada del diario Mundo Deportivo (31/08/2020)