La portada del diario Mundo Deportivo (29/08/2020)

"No está en venta", así titula el diario Mundo Deportivo su portada de este sábado 29 de agosto. El Barcelona no quiere dejar salir a Messi, que incluso ha propuesto una marcha pactada con la directiva. Bartomeu no responde y solo quiere hablar con él si es para que continúe en el club.

Portada Mundo Deportivo (29-08-2020)