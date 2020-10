Reguilón: "El Real Madrid es el club donde crecí, no sería nada sin ellos"

Sergio Reguilón tiene una nueva vida en Londres. El lateral izquierdo ha llegado este verano al Tottenham para seguir creciendo como futbolista y como persona, y todo a las órdenes de uno de los mejores entrenadores del mundo, Jose Mourinho. El jugador, salido de la cantera del Real Madrid, está deslumbrando en sus primeros partidos con los 'Spurs'.

Sin embargo, 'Regui' no olvida de donde viene ni todo lo que le ha costado llegar hasta el fútbol de primer nivel. Hoy es quien es gracias al Real Madrid, club al que siempre estará agradecido y en el que podría tener todavía un futuro por escribir, ya que los caminos del fútbol son realmente indescifrables.

No obstante, ahora mismo es feliz en Londres, donde se está adaptando a su nuevo equipo y a una nueva ciudad. Allí llegó junto a Gareth Bale, todavía propiedad del Real Madrid, pero que ha regresado a 'casa' para tener más oportunidades y recuperar la ilusión por el fútbol. De todo ello ha hablado Reguilón en una entrevista para Sky Sports.

Reguilón peleando un balón en defensa Reuters

En el citado medio inglés, Reguilón ha transmitido lo que significa para él el Real Madrid, el club que lo formó y que le ha permitido cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional: "Es muy difícil ir de la cantera al primer equipo del Madrid. Tienes a los mejores jugadores del mundo y el nivel que requiere estar en la plantilla es muy alto. Tienes que creer mucho en ti, saber cómo pelear y tener esa pizca de suerte que se necesita en tu carrera".

"El Real Madrid es el club que me hizo, el club donde crecí y no sería nada sin ellos. Irme es un paso muy difícil de dar, pero es lo que tienes que hacer en un momento dado y para mí creo que era el momento justo. Es duro irse lejos de tu familia y todo lo demás, pero esta liga para mí es la mejor y estoy feliz de estar aquí, ahora quiero concentrarme en ayudar a este club a ganar títulos".

Poco a poco, Reguilón va descubriendo como es su nuevo club y va quemando pasos en su adaptación: "Creo que estoy mejorando en cada partido, me estoy haciendo a la competición. Quiero seguir creciendo, a nivel personal y como futbolista".

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

"Mourinho me da muchos consejos y estoy ganando mucha experiencia, pero para mí lo más importante es que el equipo lo haga bien. Desde que he llegado la verdad es que el club me ha sorprendido para bien, la ciudad deportiva, los compañeros, todo. El estadio es una locura".

Mourinho, su gran valedor

Reguilón también ha valorado su trato con su nuevo entrenador, Jose Mourinho, quien al igual que el lateral, también pasó por el equipo blanco, donde dejó un grato recuerdo al formar un equipo que fue capaz de derrotar a un Barça y sentar las bases del dominio europeo que el Real Madrid ha exhibido en los últimos años.

"Yo era muy joven, estaba en la cantera del Madrid, y nunca tuve la fortuna de encontrarme con él. Pero tengo grandes recuerdos de esa época, en mi casa todos éramos muy fans de Mourinho".

"Es un entrenador de clase mundial, y ha sido muy importante en mi decisión de fichar. Tenía un mercado amplio, pero cuando escuché el interés del Tottenham fue simple. Era algo muy importante dejar mi casa, mi liga y mi familia, pero ha salido bien".

Bale debuta con el Tottenham saliendo como suplente EFE

Reguilón también ha hablado de quien fuera su compañero en el Real Madrid y ahora en el Tottenham, Gareth Bale, con quien tiene una gran relación y que le está ayudando a adaptarse a su nueva vida, tanto en el club como en la ciudad.

"Es muy feliz aquí, parece más la persona que realmente es. Hablé con Bale en Madrid, me dijo cómo era el Tottenham. Ha sido de gran ayuda para mí venir aquí con alguien que ya era mi compañero. Le pude preguntar sobre cómo iban a funcionar algunas cosas. Me ha ayudado mucho, como los demás. Desde el primer día me han recibido muy bien. Poco a poco les conozco más como personas, no sólo como jugadores que conozco de la Play o de la tele".

[Más información: Sergio Reguilón pone a prueba a su novia Marta Díaz en YouTube]