Las palabras del línea de Martínez Munuera en El Clásico que avivan la polémica: "Es falta..."

La victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona en El Clásico sigue coleando y mucho. Un partido de estas dimensiones es motivo de conversación y de noticas durante mucho tiempo. Prácticamente, hasta que llega el partido de vuelta y se renueva. Sobre todo, si está tan cargado de polémica como lo estuvo el encuentro disputado el pasado sábado.

El triunfo de los blancos fue verdaderamente aplastante, sobre todo en un segundo tiempo donde el equipo de Zidane pudo sentenciar el partido mucho antes, ya que dispusieron de ocasiones para haber marcado antes el 1-2 y, sobre todo, el 1-3, que llegó al borde del final gracias a una preciosa acción de Luka Modric en el área.

Sin embargo, en el lado culé la derrota ha sentado especialmente mal y por ello han decidido cargar las tintas contra el árbitro del choque, Martínez Munuera, al que acusan de favorecer al equipo blanco, especialmente en la acción del penalti señalado sobre Sergio Ramos.

Sergio Ramos lanza el penalti en el último Clásico REUTERS

Y todo, para tapar la terrible acción del central de Barça Lenglet, que se olvidó de la existencia del VAR y agarró como si no hubiera un mañana de la camiseta al capitán del Real Madrid, impidiéndole disputar el balón con total libertad. La flagrante acción del defensor culé dejó una imagen realmente llamativa que desde la sala VOR no pudieron dejar pasar.

Martínez Munuera no vio el penalti en vivo, y tuvo que ser Sánchez Martínez quien le recomendara que utilizara el vídeoarbitraje para observar la jugada. En ese momento, el colegiado del encuentro se dio cuenta de su tremendo error y no le quedó más remedio que decretar la pena máxima.

Después, Sergio Ramos marcó y encarriló el triunfo del Real Madrid, que terminó doblegando al Barça con total autoridad. Sin embargo, tanto los jugadores en el campo como su entrenador, Ronald Koeman, intentaron perseguir de forma lamentable al árbitro en actitud amenazante para cuestionarle la decisión. Quizás por eso, por saber la que se le venía encima, Martínez Munuera no pitó el penalti en primera instancia, aunque posteriormente el VAR no le dejó más remedio.

Se reaviva la polémica

Sin embargo, la polémica de ese famoso penalti sigue viva. Según el programa de la Cadena SER Què T'hi Jugues, el asistente de banda de Martínez Munuera le indicó que en esa jugada, antes de la caída de Ramos y del agarrón de Lenglet, habría existido una falta del jugador madridista: "Es falta de Ramos, es falta de Ramos". Estas habrían sido las palabras del línea.

Las capturas de la conversación de Koeman con Martínez Munuera

Según SER Cataluña, Martínez Munuera no solo no hizo caso a las indicaciones de su asistente, sino que además, desde el VOR, Sánchez Martínez solo eligió mostrarle al árbitro de campo las imágenes donde se ve el agarrón de Lenglet a Ramos, y no esa posible falta previa del camero.

No obstante, añaden que no saben si el Barça va a solicitar a la Real Federación Española de Fútbol el audio de esa jugada donde se debería escuchar esa supuesta petición de falta por parte del línea. De esta forma, se vuelve a reavivar la polémica sobre el penalti más famoso de lo que va de temporada.

