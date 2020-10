Hugo Duro, inscrito por el Real Madrid en la lista A para la Champions League

El Real Madrid inscribe en la Champions League a 37 jugadores entre las listas A y B que ha facilitado ya a la UEFA. La presente edición de la máxima competición continental arrancará a finales de octubre y el club blanco ya ha cerrado la 'plantilla' con la que competirá en Europa y que incluye a 11 canteranos, aunque no todos están en la lista B. Hugo Duro está en la A.

El fichaje de Hugo Duro, procedente del Getafe, fue una de las grandes noticias del Castilla del verano. Con experiencia en Primera División a las órdenes de José Bordalás y sobrada continuidad en Segunda B con el filial azulón, Duro jugará cedido esta temporada en el equipo que dirige Raúl González. Además, ahora se sabe que está en la lista de inscritos por el Madrid en la Champions.

Que esté en la lista A no es por otra razón que por el hecho de que no cumple con los requisitos para ser incluido en la B. Estos son llevar al menos tres años en la cantera del equipo. Los otros canteranos, estos sí incluidos en la lista B, son Altube, Luis López, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Santos, Marvin, Sergio Arribas, Antonio Blanco, Carlos Dotor y Juan Latasa.

Hugo Duro, jugador del Real Madrid Castilla

Listas con mensajes

Una curiosidad en la lista del Real Madrid que no llega a los niveles de otras que se han visto en la de otros clubes europeos que ya han mandado sus inscritos a la UEFA. El Manchester United anunció este jueves su lista de jugadores para disputar la Champions, con la inclusión del uruguayo Edinson Cavani y las bajas de los argentinos Marcos Rojo y Sergio Romero. Ole Gunnar Solskjaer también ha decidido meter en la convocatoria de 25 jugadores al joven uruguayo Facundo Pellistri, que firmó por el United el último día de mercado.

Por su parte, Mesut Özil, jugador del Arsenal y ex del Real Madrid, no ha sido incluido en la lista de 24 jugadores que disputarán la Europa League con los 'Gunners'. Esta es una muestra más de lo poco que cuenta Özil para Mikel Arteta, que no ha alineado al germano desde el pasado mes de marzo y le ha dejado fuera de todas las convocatorias esta temporada.

Özil ha sido noticia en los últimos días por haberse ofrecido a pagar el salario de la persona que actúa como mascota del equipo, quien tras 27 años trabajando en el club, había sido despedida para recortar gastos.

