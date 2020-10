Luka Modric lo pone fácil para su renovación con el Real Madrid

La temporada de Luka Modric ha empezado de la misma forma en la que despidió la pasada campaña. El centrocampista croata, el '10' del Real Madrid, está en uno de los mejores momentos de forma de toda su carrera deportiva. Tras el parón dio un subidón y se ha mantenido ahí arriba desde entonces y pese a tener ya 35 años. Esto le llega en un momento decisivo para su carrera y su futuro como jugador blanco.

Modric termina contrato con el Real Madrid en junio de 2021. Menos de un año por delante y, si quisiera, en enero ya podría negociar con cualquier otro club su salida gratis. Los planes de Luka, sin embargo, no pasan por un cambio de aires como sí quiso hacer hace un par de años. Quiere seguir en el Madrid y terminar su carrera deportiva en el club en el que lo ha ganado todo y que le llevó a ser el mejor del mundo.

"Me siento bien y todavía puedo ser importante en el Real Madrid, tengo fútbol para ello", dijo Modric este lunes en la radio. Cree que su edad no correponde a lo que aún puede ofrecer y quiere seguir más allá de 2021, pero no quiere ser nunca un problema para el club. La decisión será del club, pero él trata de demostrar desde el campo que todavía tiene gas para seguir siendo clave en el equipo.

Su gran momento de forma

En el inicio de esta temporada lo está siendo. Ha sido titular en tres de los cuatro partidos que ha disputado el Madrid de Zidane. Solo fue suplente contra el Betis y la lesión de Kroos le 'obligó' a jugar medio partido. No ha dado signos de bajón, al revés. En el último partido ante el Levante dio un recital de pases con un 88,9% de acierto de 54 intentos y robó cinco balones con un 100% de precisión en sus entradas. El croata sigue siendo una fuente de peligro constante en el juego ofensivo blanco.

Modric se saluda con Florentino Pérez

Para Zidane sigue siendo fundamental y de mantenerse a este nivel el francés querría que siguiera. El sustituto de Modric, Odegaard, ya está en el equipo pero el técnico galo todavía no ha dado con la tecla con él y no se quieren tomar prisas. Mientras, Modric sigue siendo un seguro y la sintonía entre ambos es total. "Puede ser como Ferguson en el United o Wenger en el Arsenal", dijo Modric sobre su entrenador este lunes.

"Dos o tres años" para retirarse

Una de las claves para que Modric renueve y siga más allá de 2021 en el Real Madrid es su físico. El jugador es consciente que con el paso del tiempo va teniendo más límites, pero el cuerpo técnico y él saben manejar la situación. Uno de sus objetivos antes de su retirada, para la que pone "dos o tres años" de límite, es despedirse de la selección croata jugando la Eurocopa de 2021 y el Mundial de 2022. Tendría entonces 37 años.

El otro aspecto importante en la renovación de Modric estaría en lo económico y es que la situación tras el parón no es la mejor y eso obligaría a Luka, quizás, a apretarse el cinturón en su nuevo contrato. Es algo que está por ver y que dependerá de las conversaciones entre las dos partes, aunque Luka sigue dejando claro que mientras el club quiera que siga él no va a poner problemas para renovar. Su historia se merece un final feliz sea con renovación o salida el verano que viene.

