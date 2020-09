El agente de Van de Beek, sobre el fichaje por el Real Madrid: "Los papeles estaban firmados"

El Real Madrid no tiene pensado fichar a ningún jugador para la nueva temporada. Zidane está contento con la plantilla y no ve la necesidad de incorporar a nadie. Sin embargo, hace unos meses esa realidad pudo cambiar con la llegada de Van de Beek, la perla del Ajax.

El holandés, que ya forma parte del vestuario del Manchester United, estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid. El jugador quería vestir de blanco y el club merengue ya había mostrado su interés con anterioridad. El agente del jugador, en una entrevista en el podcast de Ajax Life, ha detallado cómo de adelantadas estaban las negociaciones entre ambos clubes.

Guido Albers, representante de Van de Beek, ha confirmado que "varios clubes" se pusieron en contacto con él tras la buena Champions realizada tanto por el jugador como por el equipo holandés. Y "uno de esos clubes fue el Real Madrid". En un primer momento se habló de "un traspaso en el verano de año pasado, pero el Ajax estaba firmemente en contra".

El máximo exponente del fútbol holandés ya había perdido a De Ligt y a De Jong, por lo que no estaba dispuesto a deshacerse de una nueva perla de su plantilla en apenas unos meses. "Al final se quedó, pero ya preparamos todo para un traspaso al año siguiente". Así se hizo: "Los papeles ya estaban firmados".

Van de Beek antes de entrar al terreno de juego con el Manchester United Reuters

Poco después, según relata el representante, varios dirigentes del Real Madrid viajaron a Holanda para cerrar la operación. "El Real Madrid estuvo en Ámsterdam alrededor de diciembre o enero". Los merengues acudieron al despacho de Marc Overmars, director deportivo de la entidad. Y allí, cuenta Albers, también hablaron con Van der Sar. "Estaba completo al 100%", ha subrayado.

La Covid paró todo

El plan ya estaba marcado. Los meses posteriores Van de Beek estaría "inspeccionado" por el club merengue y luego "iría a Madrid en verano". Sin embargo, el coronavirus lo paralizó todo. Las economías de las principales potencias del fútbol, como las del resto, se vieron golpeadas por la pandemia. Los fichajes sobre todo. "El mundo se veía diferente", ha explicado el agente del jugador.

"Van de Beek todavía tenía que someterse a un reconocimiento médico, pero eso no fue posible". La llegada quedaba estancada y Van de Beek, que contaba con más ofertas, aceptaría finalmente fichar por el Manchester United para convertirse en una de las piezas clave de los red devils.

Pese a esa operación de las últimas semanas del mercado, Van de Beek llegó a ver su salida del Ajax muy complicada. Tanto que confesó que, si tenía quedarse en el equipo, no tendría ningún problema. "Todavía estoy aquí y después de todos estos años todavía me divierto mucho. Si también juego en el Ajax la próxima temporada, todavía me divierto mucho. No me escucharán quejarme", llegó a asegurar.

Pero la espinita de no poder cumplir un sueño siempre estará. "Al principio te sientes enfadado y te preguntas si una oportunidad así va a aparecer de nuevo", desveló en otra ocasión entrevista.

