Depay ya admite su posible fichaje por el Barcelona

El futbolista neerlandés Memphis Depay, que tiene aún un año de contrato con el Olympique de Lyon, confirmó que existe interés del Barcelona y del AS Roma por ficharlo.

"No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir", dijo el delantero tras el partido este lunes entre Países Bajos e Italia, cuando un periodista de la cadena NOS le preguntó por las informaciones que lo vinculan con el Barcelona y el AS Roma.

Según ha publicado la prensa holandesa, Depay está cerca de un acuerdo con el club catalán, un movimiento que contaría con el visto bueno del Olympique de Lyon previo pago de entre 25 y 30 millones de euros.

Memphis Depay, con la selección de Holanda EFE

"Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos", indicó el futbolista, que respondió con calma y sin apenas gesticular.

Derrota ante Italia

Italia reapareció este lunes y venció gracias a un gol de cabeza en la primera parte del centrocampista Nicolo Barella a una selección de Países Bajos que tuvo la pólvora mojada (0-1).

Los hombres de Roberto Mancini hicieron circular la pelota de una forma magistral, ejercieron una presión asfixiante y crearon peligro cada vez que estuvieron cerca de la portería de Cillessen.

Explotaron especialmente la banda izquierda, pues tanto el gol como las mejores ocasiones llegaron por ahí, en una mala noche del lateral holandés Hans Hateboer. Lodeweges incluso lo quitó cuando quedaban 20 minutos para el final del partido.

Países Bajos echó de menos a sus tres defensas lesionados: Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij y Daley Blind. Arriba, Memphis Depay fue más voluntarioso que efectivo, a Donny van de Beek le falló la puntería y Luuk de Jong entró al césped demasiado tarde.