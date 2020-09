Ibai Llanos trolea a Courtois con Ter Stegen y el belga responde: "¡Puto gordo!"

Thibaut Courtois ha comenzado la temporada con el Real Madrid al máximo nivel. El guardameta está siendo uno de los destacados y en los dos encuentros disputados se ha podido comprobar su gran estado de forma. Sin embargo, en el césped no es el único lugar donde está siendo protagonista. El guardameta, gran aficionado a los videojuegos, ya es uno más en el mundo del stream.

El belga, por medio de sus redes sociales, ha querido responder a uno de sus nuevos amigos en el mundo del entretenimiento. No es otro que Ibai Llanos, con quien ya ha protagonizado más imágenes que no tardaron en hacerse virales. El streamer, durante una partida del FIFA, lanzó un recadito al portero del Real Madrid y ese vídeo no ha tardado en llegar a Courtois. Principalmente porque otro de los habituales en las partidas, el streamer 'Manucho', se lo ha facilitado rápidamente al portero de Zidane.

En el vídeo aparece Ibai, durante una retransmisión en directo, armando su once inicial para una partida del FIFA. El narrador y streamer busca el mejor guardameta para su alineación y rápidamente, con Ter Stegen y Courtois entre las opciones, comienza a vacilar. "Oye, ¿va mal el directo o soy yo?", se pregunta Ibai. E inmediatamente después empieza a pasar por encima de todos sus porteros disponibles. Se avecinaba el troleo a Courtois.

Pues nada @thibautcourtois, creo que tendremos que buscar nueva gente con la que jugar... pic.twitter.com/gsPkQrng2Q — Manucho (@_paachoo_) September 29, 2020

"Fuera de coñas eh. No es broma que me va fatal. El joystick me va raro". Es entonces cuando decide colocar al portero del Barcelona y no al del Real Madrid, con quien tiene gran confianza. "He pillado a Ter Stegen, me cago en mi puta madre, no puede ser. No puede ser tío, he pillado a Ter Stegen. He pillado a Ter Stegen, hostia la 'lageada', hermano".

Unas imágenes a las que Courtois ha reaccionado como hizo en anteriores ocasiones. Entre risas, el portero del Real Madrid ha replicado con un "puto gordo" ya habitual en sus peleas en directo.

Los vaciles de Ibai

El streamer, además de destacar en el mundo de los videojuegos o de las retransmisiones de estos, también se ha erigido uno de los grandes rostros que bromean con el portero del Real Madrid. Ibai ha conseguido que los aficionados conozcan la parte más desconocida del guardameta belga. Y este último vídeo no es más que otra perla para la hemeroteca.

Ya hace unas semanas ambos protagonizaron una partida del juego de moda, el Among Us. Ibai, durante la partida, se picó con Courtois y fue a dar donde más le duele a un jugador de fútbol profesional. "Ter Stegen es muchísimo mejor que tú. Y Jan Oblak también. Zidane mira lo que hace tu puto portero", bromeó Llanos durante la partida. Y la respuesta del madridista fue la misma que en esta última ocasión. "Qué gracioso, puto gordo", entre las risas de ambos. Este apunta a ser tan solo un nuevo episodio de esta relación repleta de humor.

[Más información - Kun Agüero pierde los papeles al caer eliminado en el Fall Guys: "¡La concha...!"]