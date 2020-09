Zidane: "Dicen que no marcamos goles y hoy hemos metido tres"

El Real Madrid estrena su casillero de victorias en La Liga esta temporada tras imponerse al Betis en un sufrido encuentro. Los de Zinedine Zidane suman tres puntos tras remontar un partido que empezó ganando pero en el que se puso por detrás en el marcador antes del descanso. Un gol de Benzema y otro de Sergio Ramos de penalti dieron la vuelta al choque. Zidane analizó el partido en rueda de prensa.

Con mucha polémica por las decisiones del VAR, acertadas tanto en la roja de Emerson como en el penalti de Bartra, el arbitraje fue el protagonista de la rueda de prensa de Zidane. Además, otro de los temas candentes fue la titularidad de Luka Jovic, que fue de menos a más en el partido antes de ser sustituido por un Borja Mayoral que también dejó su huella en el partido.

Balance del partido

"Sabemos que podemos y vamos a mejorar. Empezamos muy bien los primeros 15 minutos y después del gol reculamos un poco. Eso es muy complicado. Somos mejores cuando avanzamos y vamos a por el rival y el partido. Nos metieron el primer gol y luego el segundo rápido, luego en la segunda parte lo hicimos bien y los jugadores creyeron hasta el final".

Hay gol

"El tema anímico es importante. Cuando tienes el marcador por debajo es difícil cambiar la dinámica y eso es muy importante. Hemos tenido muchas ocasiones y se habla de que no marcamos y marcamos tres y pudimos hacer más. Muy orgulloso de todos los jugadores. Hay que seguir".

Decisiones arbitrales

"Al final hay un árbitro y revisa las jugadas y es justo lo que ha pasado. No me meto nunca con los árbitros, no me voy a meter hoy. Importante fue lo que hicimos en el campo, es un campo complicado y podemos estar satisfechos del trabajo hecho".

Victoria sufrida

"Podemos estar contentos del trabajo hecho, sufrido. Pero son tres puntos importantes".

Jovic y Benzema, juntos

"Lo que buscaba era jugar en campo contario, hacerlo con un esquema diferente. Y fue esa, con dos delanteros. Podemos estar contentos con el partido porque son tres puntos".

Courtois, salvador

"Como contra la Real Sociedad, ha tenido una clarísima que nos ha salvado. Sabemos lo que puede hacer Thibu y también me gusta como saca el balón desde atrás".

No espera fichajes

"Estoy contento con la plantilla que tengo. Somos los que somos y vamos a intentar hacer una buena temporada".

