Pochettino vuelve a ofrecerse para entrenar al Real Madrid: "Es mi sueño"

Mauricio Pochettino sigue soñando con entrenar al Real Madrid en alguna ocasión. El técnico argentino sonó en años anteriores. Ahora, con Zidane completamente asentado en el equipo, nadie piensa en una nueva cara al frente del vestuario. Sin embargo, Pochettino ha querido dejar su nombre una vez más encima de la mesa.

El técnico, protagonista de la última entrevista de El Partidazo de Cope, ha confirmado que sigue sin olvidar al Real Madrid. Además, ha aprovechado la ocasión para recalcar que en ningún momento se planteó su fichaje por el FC Barcelona. Y es que su nombre sonó en las horas posteriores al cese de Setién. Finalmente fue Koeman quien ocupó el cargo, pero Pochettino era una de las opciones que se barajaron en el Camp Nou.

Pochettino ha asegurado que el Real Madrid es un "sueño" y que siempre dejará abierta esa puerta. "No sé si seré algún día entrenador del Real Madrid porque el fútbol te lleva donde quiere, pero por supuesto que es mi sueño". Y es que si el club merengue "no es el mejor", entonces "es uno de los mejores clubes del mundo".

Para él, la entidad blanca "tiene una historia grandísima". "Creo que no soy diferente a los demás profesionales que se dedican al fútbol", ha subrayado, pues "cualquier entrenador tiene en su lista de sueños al Real Madrid".

Hasta bromeó sobre Bale. "Fiché por el Southampton y Bale se acababa de ir. Me fui al Tottenham y Bale se fue antes de que llegase...". Y ahora Bale jugará en el Tottenham de nuevo. El galés es un "magnífico futbolista" y las cuatro Champions ganadas así lo determinan. "No hay duda".

Su relación con el Barcelona

Pochettino fue una opción que se planteó en las oficinas del FC Barcelona. Sin embargo, él ya ha recalcado en varias ocasiones que no hubo ningún contacto. Su única conversación con el entorno culé fue con Ramón Planes, actual director deportivo, y simplemente porque tienen "una amistad desde hace muchos años" y que se retrotrae a 2009 cuando "fichó por el Espanyol como secretario técnico". Además, volvió a coincidir con Pochettino en el Tottenham.

Jose Mourinho y Mauricio Pochettino, durante un partido de la Premier League REUTERS

Pero su realidad es clara: "No me ofrecieron entrenar al Barcelona". El argentino llegó a asegurar años atrás que, antes de fichar por el Barça, se volvería a su "granja". "Tiré de ironía en aquel momento", ha querido explicar. "Era mi primera rueda de prensa como técnico del Tottenham y me preguntaron por los rumores del Barça, entonces contesté con mi ironía y creo que me excedí".

Igualmente, Pochettino se mostró seguro de sí mismo: "Tampoco tengo que justificar ninguna declaración porque nadie puede cuestionar mi amor al Espanyol".

Otras ofertas

El técnico sigue buscando equipo. Ofertas tiene, pero no algunas de las que se han publicado. El exentrenador del Tottenham ha negado que el PSG le mandara un contrato, ni tampoco Juventus o Inter de Milán. "No tengo necesidad de mentir", ha recalcado.

Pochettino, es más, ha aclarado cuáles fueron las ofertas que recibió. "Sí que tuve una llamada del Benfica y del Mónaco". No se llegó a desarrollar ninguna de esas opciones y el argentino se mantiene tranquilo. "Quizás si no hubiera existido el virus sí que estaría con ansiedad por estar participando del fútbol, pero todo lo que ha pasado me ha dado relajación y me ha servido como crecimiento personal y familiar".

