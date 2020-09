Pochettino: "Nunca recibí una oferta del Barcelona"

Cuando Quique Setién salió del Barça, había un nombre en la pole de los medios catalanes para ser el entrenador del equipo de Barcelona: Mauricio Pochettino. El argentino no gustaba a la afición por sus declaraciones y por su pasado espanyolista. De hecho, finalmente ganó la batalla Ronald Koeman. Ahora, el ex del Tottenham sigue en paro y ha aclarado esa situación en su país.

"En ningún momento recibí una oferta del Barça", aseguró Pochettino en una entrevista en el programa 90 Minutos de Fox Sports Argentina. El técnico explicó que su pasado como jugador y entrenador del Espanyol complica una posible vinculación con el equipo azulgrana: "Está claro que todo el mundo que me conoce sabe que, por mi pasado y por un montón de cosas, sería difícil relacionar mi nombre con el club. Exageré con mis declaraciones cuando dije que antes me iba a mi granja, pero hay cosas que no se pueden juntar. Mi nombre no pega mucho con el Barcelona".

"Admiro al Barcelona, a Messi, a Guardiola, a Cruyff, pero yo me rijo con una serie de valores como ser humano que me harían muy difícil tener que defender la camiseta del Barcelona, más allá del respeto. El fútbol son emociones y, dentro de eso, para defender una camiseta prevalecen esos sentimientos", sentenció el que fuera candidato a entrenar al equipo azulgrana.

Eso sí, entrenar a la albiceleste es un sueño para él. "No está en mis manos, pero la Selección es la gloria. Ganar algo debe ser un sentimiento difícil de replicar. Ser campeón del mundo está al nivel del nacimiento de un hijo", sentenció el ex del Tottenham. Además, apoya el trabajo de Scaloni. "De lo poco que vi, se nota que le dio cierta estabilidad al equipo. Dio calma a los jugadores", argumentó el argentino.

"No está en mis manos, creo que tenemos grandes entrenadores argentinos que se pueden hacer cargo, como el Cholo Simeone, que admiro muchísimo, o Gallardo. Hay muchos entrenadores. Depende un poco de la trayectoria que uno pueda tener y sostener para tener el ofrecimiento de algo tan grande como es la selección argentina. Para poder aspirar a ese cargo se necesito un currículum, una trayectoria y algo que te avale. Nunca me la ofrecieron. A veces se habla mucho más, pero nunca se me consultó. Si se me ofrecía antes hubiese sido difícil que el Tottenham me dejara salir, pero desde que dejé el Tottenham no me ofrecieron nada", aclaró Pochettino.

Messi y su futuro

También comentó el gran culebrón de este final del verano: el 'Caso Messi'. "Todo puede pasar. Messi va a jugar a donde él quiera, en España, la Premier... Es un futbolista que sería el mejor juegue en la liga que juegue. La liga española y la inglesa son completamente diferentes y no creo que tengan muchas similitudes. La gran capacidad de los grandes talentos es esa adaptación enorme", esgrimió el entrenador.

"Más allá de que esté hace 20 años en Barcelona, donde tiene 11 meses de sol y se va al Manchester, que llueve 11 meses, es algo para lo que tienes que estar preparado porque no es lo mismo. Aquí son más del roce físico, le dan continuidad al juego. Eso le da a la Premier League ese atractivo. Todas esas cosas son un desafío bonito para que Messi asuma. Pero no hay que adentrarnos en algo que no se sabe si va a pasar", argumentó Pochettino.

