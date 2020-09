Todos miran a Hazard: su estado de forma, la incógnita a una semana para el debut en Liga

El Real Madrid encara la recta final antes del inicio liguero. Los de Zinedine Zidane todavía tienen que disputar su primer partido de la pretemporada y que servirá para medir le nivel de competitividad del equipo. Días después, concretamente cinco, el combinado merengue hará su esperado debut en La Liga y contra la Real Sociedad.

Hasta que este se produzca, habrá un nombre bajo la lupa. Eden Hazard, llamado a liderar el ataque en esta nueva temporada, será analizado al milímetro. Cada movimiento, cada gesto en el césped, cada gesticulación fuera del terreno de juego. El belga va a acaparar todas las miradas y ya ha llegado a la Ciudad Real Madrid.

Si de normal ya lo solía hacer, en estos últimos días su protagonismo se ha multiplicado. El estado físico del delantero no es el mejor según las imágenes que se han podido ver en estos últimos días. No se ha entrenado con el Real Madrid al máximo nivel y con Bélgica, donde el entrenador es Roberto Martínez, no ha contado con minutos durante la UEFA Nations League.

Es por ello que la gran incógnita del conjunto de Chamartín está en cómo llegará Hazard al partido ante la Real Sociedad. A los dos tocados físicos que hay, como Isco y Asensio, se suma un Hazard que quiere despejar dudas en una temporada fundamental para su asentamiento en el Real Madrid.

Bélgica avisa y el Madrid confía

Desde la selección belga se han enviado los primeros 'reconocimientos' físicos de Eden Hazard. Y en boca de un técnico que le conoce a la perfección. Roberto Martínez, seleccionador del combinado nacional, ha sido el encargado de hacer pública su valoración sobre el momento que atraviesa Hazard.

En una primera comparecencia indicó que el delantero estaba "muy bien". En una segunda ocasión, y después de haber mostrado su predisposición a que jugará algún minuto, mínimo, en alguna de las dos jornadas de la UEFA Nations League, Martínez cambió su análisis. "No está en plena forma aún. Vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a asumir ningún riesgo".

Hazard y Benzema hablan durante el partido REUTERS

El Real Madrid, sin embargo, confía plenamente en él. Le seguirá de cerca estos días de adaptación a los entrenamientos y buscará que recupere el ritmo lo antes posible. Y no hay duda sobre su potencial. Pese a que las críticas sobre el jugador comienzan a generarse desde ciertos sectores, en la entidad no tienen alarma ninguna. Saben el potencial que tiene Hazard y la apuesta que se hizo por su fichaje está intacta.

Y es que, frente al problema del físico, existe un cuerpo técnico experto en recuperaciones a gran velocidad y corto plazo. El cuadro merengue ya vivió semanas de perfecta forma física y después de meses de confinamiento. De hecho, la labor de los preparadores del Real Madrid fue clave en el título de La Liga. Sin ese trabajo realizado en Valdebebas, haber levantado el campeonato hubiera sido imposible.

Segunda temporada clave

Hazard es consciente de que su primer año no ha sido el esperado. En gran medida se debe a que las lesiones no le han permitido tener la continuidad necesaria. Pero, más allá de eso, el propio delantero ha hecho autocrítica y siempre avisando. "Se me juzgará por mi segunda temporada", reafirmó.

La dureza con uno mismo sirven para comprobar que Hazard no se ha relajado ni está acomodado. "Este año, colectivamente ganamos este título de Liga, pero yo a nivel individual seguramente he tenido la peor temporada de mi carrera". Es consciente del paso adelante que debe dar.

El Real Madrid debutará el día 20 ante la Real Sociedad. Antes, el día 15, está previsto un partido ante el Getafe a puerta cerrada. Esta semana hasta el debut en la competición doméstica tendrá al belga como centro de atención. El momento perfecto para su golpe en la mesa.

[Más información - El plan de la pretemporada de Zidane: las piezas del Real Madrid que buscan empezar a engranar]