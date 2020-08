Dani Ceballos da una pista sobre su futuro: ¿Real Madrid o Arsenal?

El futuro de Dani Ceballos está entre el Real Madrid y el Arsenal. Son los dos equipos mejor posicionados para hacerse con sus servicios. El cuadro merengue tiene en su mano la decisión y dependerá de si Zidane le encuentra un hueco en la rotación al centrocampista. Los ingleses, por su parte, cuentan con el visto bueno del jugador.

Sin embargo, aún no hay nada confirmado. En los últimos días cobró fuerza la posibilidad de que Ceballos contara con una segunda oportunidad en el Real Madrid, pero no hay nada cerrado. El club se reservaba esa posibilidad, que no supondría ningún coste para la entidad y cuyo futuro dependerá de Zidane.

El Arsenal, por su parte, aguanta y sueña con su continuidad. Si no tiene sitio en el equipo merengue, los gunners saben que Ceballos escogerá seguir al lado de Arteta. El entrenador español le ha dado la confianza necesaria y es una de las claves por las que el de Utrera estaría encantado de seguir jugando para el Arsenal.

Y, en medio de todas estas dudas, el propio jugador parece haber dado una pista sobre cuál será el equipo en el que juegue la próxima temporada. Ha sido a través de una historia de Instagram, donde el español ha felicitado a uno de sus compañeros en el Arsenal con un mensaje bastante llamativo.

El mensaje en redes de Dani Ceballos

"Te veo pronto", ha indicado Dani Ceballos junto a una fotografía de Joe Willock, compañero de vestuario en el Arsenal durante esta temporada en la que ha estado cedido. Unas palabras que aumenta la incógnita acerca de sus próximos pasos como profesional y que hace cobrar fuerza a la posibilidad de que siga en el Emirates una temporada más.

El jugador ya explicó hace unas semanas que la decisión no se conocería hasta que tuviera una conversación con el Real Madrid. Y, a su vez, esta charla no podía tener lugar hasta que la temporada merengue no estuviera finiquitada. Es decir, tras el duelo ante el Manchester City, cuando el cuadro de Zidane disputó su último partido de la campaña diciendo adiós a la Champions.

Ceballos se sincera

"Ahora mismo estoy disfrutando, no me pongo a pensar si puedo jugar en el Real Madrid, en el Arsenal o en otro club. Ahora toca desconectar, hay que estar tranquilo y pensar bien con la familia en el año que viene", llegó a afirmar sin dar más datos sobre su decisión.

Las ofertas que tiene no son pocas. El Arsenal la primera. Pero también ha sonado para el Betis. "Todos los que trabajan para el club, que saben el amor que tengo por ellos y han estado en contacto conmigo toda la temporada. Para mí el Betis significa mucho", espetó.

En el Arsenal ha disputado 37 partidos durante toda la temporada. Según detalló él mismo, quiere tener presencia como mínimo en 35 partidos si regresa a la capital española. Con el cuadro inglés ha saltado al césped en partidos de la Premier, FA Cup, Europa League y EFL Cup, anotando dos goles en todo el año.

