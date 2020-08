Mesut Özil y su guerra con el Arsenal: "La gente ha tratado de destruirme los dos últimos años"

La trayectoria de Mesut Özil en el fútbol ha sido una completa montaña rusa, y no solo por su rendimiento, si no también por sus decisiones. Con la misma fuerza con la que subía y se convertía en un jugador de talla mundial, se equivocaba y tiraba por la borda un futuro en el mejor equipo del mundo. Y ahora, está inmerso en una guerra con el Arsenal.

El futbolista lleva dos años realmente malos en los que no ha conseguido mostrar, ni a cuentagotas, la inmensa calidad que atesora. Llegó a ser el mediapunta por excelencia del fútbol europeo, pero ahora mismo solo es una sombra del jugador que deslumbraba en el Santiago Bernabéu. Su bajo rendimiento, unido a su mala relación con Mikel Arteta, han provocado que su estancia en Londres sea un deporte de riesgo.

Sin embargo, el jugador alemán de origen turco no tiene pensado marcharse. Abandonar el Emirates no es una opción para él ya que considera que puede volver al once como ya lo ha hecho otra veces, aunque afirma que no entiende a qué se debe su salida del equipo tras el confinamiento.

Özil, jugador del Arsenal. REUTERS

Lo cierto es que la conexión con Arteta es nula y en el club ya ni siquiera lo consideran una pieza importante, a pesar de ser el jugador mejor pagado de la entidad gunner después de su última renovación. Su contrato termina en 2021 y entonces será él quien decida que sucede con su futuro.

Özil ha concedido una entrevista para el medio The Athletic en la que se ha mostrado con una sinceridad que asusta: "La gente siempre te amará o te odiará, pero lo principal es lo que piensan los que te conocen. Lo que diga la gente de fuera sobre mi juego o mi carácter para mí es irrelevante".

El '10' se encuentra muy dolido con algunas personas que, según él, han intentado hacerle daño este último tiempo: "Tras el reinicio, he estado en forma para jugar, pero cuando sabes que estás bien y no vas a salir, es difícil estar al 100 por 100", aseguraba el futbolista tras su falta de minutos.

"Respeto las decisiones del técnico pero creo que estas cosas deberían estar basadas solamente en lo hecho sobre el campo. No se me ha dado la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. No juegas diez partidos seguidos si no estás en forma o no te comportas bien... Si hubiera jugado mal esos encuentros, lo entendería, pero no es el caso".

Ozil durante un partido de la Premier League

El jugador del Arsenal se muestra tajante con su futuro, asegurando que él y solo él es el dueño de su destino: "Seré yo quién decida cuándo me voy y no otros. Mi posición es clara. Estaré aquí hasta el último día de nuestro contrato y daré todo lo que tengo por este club. Situaciones como estas sólo me harán más fuerte. En el pasado demostré que puedo volver al equipo y lo volveré a demostrar".

A la caza de Özil

Está claro que la situación de Mesut en el Arsenal no es nada cómoda, ya que considera que ha habido personas que han intentado acabar con él, especialmente después de su negativa a reducirse el sueldo tras la crisis sanitaria. Sin embargo, Özil tenía sus propios motivos para no hacerlo.

"No fui el único que lo rechazó, pero sólo apareció mi nombre. Imagino que porque soy yo y la gente ha estado tratando de destruirme durante los dos últimos años. No era justo, especialmente para los jóvenes, y lo rechacé".

Por último, el mediapunta se mostró muy implicado con un tema, la defensa de la minoría musulmana uigur, que según Mesut había sido atacada en países como China: "No iba contra los chinos sino contra quienes están haciendo eso a los musulmanes. Me gustaría que se hubiera hecho lo mismo con los musulmanes que en América con la muerte de George Floyd y el 'Black Lives Matter' porque eso es está bien. El Arsenal tiene muchos jugadores y aficionados musulmanes y es importante que el mundo grite 'Muslim Lives Matter'".

