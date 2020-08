Mourinho quiere sacar a Bale del Real Madrid

El futuro de Gareth Bale se debate entre dos opciones: continuar en el Real Madrid o hacer las maletas y regresar al Tottenham. En el club londinense le espera con los brazos abiertos un José Mourinho que ya intentó el fichaje del extremo cuando entrenaba al Manchester United.

Por aquel entonces, cuando dirigía a los diablos rojos, Mourinho coqueteó mucho con el 'Expreso de Cardiff'. Fue en la previa de un encuentro entre el Real Madrid y el Manchester United cuando el técnico luso comentó que nunca sintió que "Cristiano o Bale tuvieran ganas" de abandonar la disciplina madridista.

Aquel verano fueron muchos los rumores que colocaron tanto a Cristiano Ronaldo como al internacional galés en Old Trafford. Unas especulaciones que se confirmaron, al menos en lo referente a Bale, cuando al saludar a los futbolistas del equipo blanco en el túnel de vestuarios del Levi's Stadium de Santa Clara, en California, Mou le dijo al galés: "No puedo comprarte porque no hablaste".

Jose Mourinho, durante el partido ante el RB Leipzig REUTERS

En aquel momento no pudo ser. Bale se acabó quedando en el Santiago Bernabéu y un tiempo después Mourinho fue destituido como entrenador del Manchester United. Pero ahora la situación es muy diferente para los dos. Mientras The Special One crea en el Tottenham un equipo a su imagen y semejanza, después de tomar las riendas del vestuario a mitad de curso, el futbolista vive una situación límite en Madrid.

Todos quieren su regreso

El Tottenham abriría sus puertas de par en par al futbolista galés. Nadie olvida que allí comenzó a gestarse su leyenda como uno de los laterales más prometedores en sus inicios. Después acabó reconvirtiéndose y adelantando su posición hasta la de extremo. Pero entre los spurs quieren que vuelva y algunas voces autorizadas ya han pedido el regreso del hijo pródigo.

Creo que en todo caso, por su situación, Bale querría volver con los spurs. Los recuerdos de los spurs, su felicidad... Era el hombre principal. Era amado. Estaba en la cima de su juego. Así que, en todo caso, creo que funcionaría al revés", ha llegado a asegurar Andros Townsend, ex del conjunto londinense, en talkSPORT.

Gareth Bale, parado en mitad del campo REUTERS

También Micky Hazard también ha hablado sobre el culebrón en declaraciones para Daily Star: "Cualquiera que diga que Bale no ofrecería nada al Tottenham está mintiendo". "Su estancamiento en el Real Madrid es una tragedia", ha afirmado el también ex del Tottenham.

Las leyendas del club quieren verle de vuelta y también un José Mourinho que piensa que pueda volver a sacar a relucir la mejor versión del futbolista. El fútbol rápido, por las bandas y a la contra que le gusta al luso es perfecto para las características del actual '11' del Real Madrid.

Futuro en juego

"Bale está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Real Madrid", ha asegurado Jonathan Barnett en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Pero nadie obvia que la situación que vive el futbolista en la casa blanca es complicada.

Tiene dos años de contrato con el conjunto merengue y él se encuentra muy bien viviendo en la capital de España, pero tiene muy complicado recuperar un sitio en el once titular de Zidane. El técnico francés se ha decantado por otros jugadores más jóvenes como Asensio, desde que volvió de la lesión, Vinicius o Rodrygo. Además de que para Zizou, Benzema y Hazard son innegociables en las grandes citas.

Bale y Zidane, en un partido de La Liga del Real Madrid EFE

Su rendimiento en la 2019/2020 ha estado muy por debajo del nivel de un futbolista que es un auténtico portento físico. Pero no acaba de encajar en el Real Madrid de Zidane y eso es algo que el futbolista tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar la oferta del Tottenham de Mourinho. Su futuro está en juego.

