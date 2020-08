Atal, el lateral derecho que llama a Zidane: "El día que me vaya será a un grande"

El Real Madrid dispondrá de dos laterales derechos para la próxima temporada: Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. Aún así, Zinedine Zidane no para de revisar el mercado por si surge alguna oportunidad y, en Francia, tiene un elegido para esta posición. Se trata de Youcef Atal. Este jugador del OGC Niza se ha confirmado como uno de los mejores de la Ligue-1 y el PSG está muy atento a su futuro. Aún así, una llamada del astro francés lo cambiaría todo.

El argelino, en una entrevista en el diario L'Equipe, ha mandado un mensaje al técnico francés para hacerle saber que espera ese mensaje para dar el paso. "Ya he tenido una segunda temporada completa y tengo que hacer una con la Europa League, mi primera competición europea. Me siento bien aqui. El día que tenga que irme del Niza será para ir a un club muy grande. El nivel sube con la competencia y eso me está haciendo bien", explicó el lateral sobre su futuro.

Aún así, el jugador está centrado en correr la banda del Allianz Riviera esta temporada. A partir de la siguiente, todo está en el aire, según explicó en una entrevista en la web del club la pasada semana. "El club tiene nuevos objetivos, está clasificado para la Europa League. La preparación es buena y el grupo también. Espero que tengamos una buena temporada, que busquemos algo más y que seamos fuertes en Europa. No veo la hora de volver a la competición, al estadio y a la afición. Yo también los extrañé. Quiero encontrar mi mejor nivel para hacer una buena temporada, aportar algo al equipo y obtener buenos resultados", argumentó Atal.

Youcef Atal Twitter (@ogcnice)

El lateral de 24 años disputó esta última temporada 13 de 28 partidos posibles en la Ligue-1, donde marcó un gol y dio dos asistencias antes de sufrir una grave lesión que le ha tenido en jaque en 2020. El argelino se rompió el menisco de su rodilla derecha y tuvo que pasar por el quirófano, por lo que no pudo dar continuidad a su gran campaña anterior en la que jugó 30 partidos y anotó seis goles.

Informes positivos

Es un perfil similar al de Achraf Hakimi ya que precisa de tener libertad por toda la banda. Sus orígenes se sitúan en el extremo, pero en el Niza se ha ido readaptando a la posición de lateral y de carrilero con tres centrales. Se trata de un jugador polivalente en cuanto al hecho de que, a pesar de que se le ha visto más por la derecha que por la izquierda, puede jugar por ambas bandas.

Atal destaca por su calidad técnica con el balón en los pies. Piensa y actúa muy rápido. Tanto es así, que su media de regates por partido es una de las más altas de la Ligue-1, con un cambio de ritmo endiablado que hace que sea muy difícil de defender para los rivales a la hora de encarar. En defensa es donde existen más dudas en su informe, ya que siempre tiene mejor rendimiento con tres centrales que guarden su espalda.

