Gündogan, crecido ante la Champions: "¿El buen momento del Madrid? No estoy pensando en eso"

El Real Madrid y el Manchester City se juegan en unas horas el pase a los cuartos de final de la Champions. Los blancos visitarán el Etihad Stadium con la necesidad de remontar el 1-2 de la ida tras unos minutos finales en el Santiago Bernabéu que condenaron a los de Zidane. Ikay Gündogan, mediocentro del club inglés, ha hablado sobre el partido.

El centrocampista ex del Borussia Dortmund entre otros no quiso hablar sobre el buen momento del Real Madrid, campeón de dos titulo esta temporada, y asegura que confía en el nivel de su equipo y de sus compañeros para repetir lo que ya hicieron hace uno meses en la capital de España.

Sin embargo, aquel equipo no este Real Madrid que ha vuelto en modo ciclón y que ha ganado La Liga arrollando a sus rivales con diez victorias consecutivas que le permitieron remontar la desventaja con el FC Barcelona. Otras remontada es lo que necesitarán los de Zidane para doblegar al conjunto de Guardiola.

Pep Guardiola, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling y John Stones, durante un partido del Manchester City REUTERS

Ikay Gündogan se mostró, en una entrevista para los medios del club, excesivamente crecido con el regreso de la Champions: "El buen momento del Real Madrid es algo en lo que ni siquiera estoy pensando. Debemos jugar como lo hicimos en el Bernabéu en el partido de ida y estoy seguro de que podemos pasar".

El medio siguió en su línea, en tono basta sobrado y casi como si el Madrid no existiera en la eliminatoria: "Saber que poseemos la calidad para pasar esta ronda y que podemos hacerlo muy bien en la competición es una motivación suficiente para mí". El jugador reconoció que sí analizarán y estudiarán al Real Madrid, pero que no quiere pensar en su buen momento porque eso no le preocupa.

Salvar la temporada

El jugador de 29 años añadió también que su equipo, el City de Guardiola, todavía puede enderezar una temporada que puede ser un enorme fracaso si consiguen vencer al Madrid: "Todavía puede ser una gran temporada. Tenemos un gran partido contra el Real Madrid. La Liga de Campeones es la última competición que tenemos para ganar un trofeo y sabemos que será bastante difícil, pero no imposible. Necesitamos intentar y dar lo mejor de nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser mejores contra el Real Madrid, ahora depende de nosotros demostrarlo".

Gundogan celebra con el City su gol al Brighton EFE

El futbolista del equipo inglés se negó a reconocer el gran momento de forma que ha atravesado el conjunto madridista tras el confinamiento, consiguiendo alzar el título mientras ellos recibían una soberana humillación del Liverpool, dueño y señor de la Premier League con ventajas que han llegado a rozar los 30 puntos por momentos.

Los de Guardiola tienen ante sí un reto mayúsculo frente al rey de Europa, campeón de 13 Champions y con unos resultados en los últimos años que asustan. Además, los blancos tendrán en el banquillo a su verdadero talismán, ese que no ha perdido ni una sola de las eliminatorias de Champions que ha disputado, lo que conforma un récord verdaderamente histórico en la competición.

[Más información: El Real Madrid de Zidane se encomienda a su noche más épica: vuelve el espíritu de Wolfsburgo]