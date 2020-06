"Hubiera querido tener la mitad de oportunidades que tuvo James Rodríguez en el Real Madrid"

Se acerca el final de la etapa de James Rodríguez en el Real Madrid. El mediapunta colombiano es una de las bajas seguras, salvo sorpresa mayúscula, que tendrá el conjunto merengue en sus filas de cara a la próxima temporada. El jugador aterrizó en la capital española en el verano de 2014 tras ser la gran revelación del Mundial de Brasil, pero su rendimiento fue de más a menos.

De hecho, estuvo cedido en el Bayern Múnich hasta el pasado verano, pero este curso tampoco ha sabido ganarse un sitio a las órdenes de Zinedine Zidane. Oportunidades ha tenido de sobresalir, pero no las ha sabido aprovechar como debería, algo que incluso reconoce un compatriota suyo que también sabe de la exigencia que supone jugar en todo un Real Madrid.

Freddy Rincón atiende a Súper Combo del Deporte en Cali y da su opinión sobre la situación de James Rodríguez: "No colocaría mi situación igual a la de él, porque James ha tenido muchas más oportunidades, lo que pasa es que toca mirar cada uno cómo la toma. Yo hubiera querido tener la mitad o un 20 por ciento de las oportunidades que tuvo él".

Freddy Rincón, con la camiseta del Real Madrid EFE

"Pero creo que eso va con cada uno y lo que hablan de él, cuando da motivos les da muchas oportunidades a que los periodistas o a que la gente hable. Cuando uno no da motivos lógico que no tienen de qué hablar porque qué van a inventar si no saben nada. Uno tiene que cuidarse, la profesión del futbolista o cualquiera que sea es de cuidado y uno poder llevar las cosas de la mejor manera posible", ha añadido Freddy Rincón.

Experiencia con el racismo

El asesinato de George Floyd ha ocasionado cientos de manifestaciones, homenajes y también disturbios a lo largo y ancho de todo el planeta. Sobre el problema con el racismo también habla un Freddy Rincón que asegura que le ha tocado vivirlo en primera persona, pero no solo fuera de su país, sino también en la misma Colombia: "Quiero ser muy claro en las cosas porque a veces uno no puede cerrar la ventana sabiendo que tiene enemigos adentro".

"Esa cuestión de discriminación la sentí desde Colombia, o sea que el final fue España, no voy a decir que aquí fue todo color de rosa. Sentí discriminación en Cali, la sentí en Bogotá, la sentí en otras partes, eso no hacía parte del fútbol y cuando llegué a Real Madrid estaba más maduro en esa cuestión porque en mi país ya había sucedido. No le voy a echar la culpa a Madrid, sabiendo que en mi casa también pasó", sentencia el exfutbolista.

El momento de James

El Real Madrid encara la recta final de La Liga y lo hace con el objetivo de cantar el alirón. Para ello no se puede permitir más pinchazos, ya que el Barcelona es líder y toca recortar distancias. Aún no se sabe que papel tendrá el colombiano en este reinicio de la temporada, pero su futuro apunta bien a la Premier League o incluso a continuar en España, pero en el Atlético de Madrid, club que ya intentó su incorporación durante el último mercado de fichajes del periodo estival.

