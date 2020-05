"Hazard está listo para La Liga, se había mentalizado para la Eurocopa"

Una de las mejores noticias que se ha llevado el Real Madrid durante la pandemia de Covid-19 es saber que podrá contar con Eden Hazard para el final de la temporada tras la reanudación de La Liga. El jugador belga, que tuvo que pasar por el quirófano para operar su tibia en el mes de marzo, ya está recuperado de esos problemas físicos que arrastraba y está siendo uno más en los entrenamientos.

El extremo sigue cogiendo su mejor forma después de esta temporada tan marcada por las lesiones. Hazard ha tenido hasta cinco dolencias distintas y finalmente esa unión entre la tibia y el tobillo no aguantó más sin tener que pasar por el quirófano. Los dos meses de confinamiento y estas diferentes fases de entrenamiento que estamos viviendo para el regreso de la competición le han dado el tiempo suficiente para recuperarse.

Una persona que le trata de forma habitual ha hablado sobre su estado físico. Lieven Maesschalck, fisioterapeuta de la Selección de Bélgica, ha explicado que está preparado para el regreso. "Conozco muy bien a Eden Hazard. Hizo todo lo posible para estar listo para la Eurocopa. Y está listo. No para la Euro sino para la vuelta de La Liga en España. Me parece genial. La crisis del coronavirus no ha cambiado su mentalidad", sostiene el belga.

Eden Hazard, en un entrenamiento del Real Madrid

Él mismo también dejó claro que aún no estaba al cien por cien. "Después de dos meses fuera, necesito más físico y más balón. Solo quiero estar listo para el próximo partido", explicó el jugador belga la semana pasada.

