Xavi a Eto'o: "Solo vivías para joder al Real Madrid"

Xavi Hernández se colocó en el punto de mira hace unas semanas por sus declaraciones en contra del Real Madrid. Ahora, en un directo de Instagram con Eto'o, el entrenador del Al-Sadd ha vuelto a hablar sobre el eterno rival y ha señalado que vivieron etapas de mucha superioridad culé, pero también ha recordado "etapas jodidas, con Zidane y Ronaldo en pleno esplendor".

Entre otros temas, Xavi ha comentado que cuando recibió la oferta del Barcelona para coger el relevo de Ernesto Valverde no era el momento adecuado, pese a señalar que su sueño es "estar allí" y convertirse en el entrenador del Barça. Precisamente, ha hablado sobre varios nombres propios en la actualidad culé.

De Neymar a Messi, pasando por posibles fichajes para reforzar el ataque de los azulgranas. Aquí ha destacado dos nombres: Sadio Mané y Pierre-Emerick Aubameyang. Ambos han sido relacionados con el Real Madrid en el pasado y también en la actualidad.

Filosofía del Xavi entrenador

"Me gustan los equipos que no especulan. Que dominan los partidos. Entiendo el fútbol como un espectáculo. Mi propuesta es siempre jugar al ataque. Quiero la posesión, tener el balón, ser protagonistas en el juego".

Juego del Real Madrid

"El Real Madrid aplica un juego mixto. Te puede defender en bloque bajo y apretar alto. Siempre es un equipo muy competitivo. Es extraño lo que le pasó el año pasado. Es el rival histórico del Barcelona".

Dominio en los Clásicos

"El 2-6 en el Bernabéu fue una época mágica. Éramos superiores al Real Madrid. Íbamos al Bernabéu sabiendo que les podíamos ganar bien. Pero otras épocas sufrimos mucho porque ellos eran superiores. Nosotros hemos vivido etapas jodidas contra el Real Madrid, con Zidane y Ronaldo en pleno esplendor".

El camerunés Samuel Eto'o, durante un partido del Barcelona. Foto: fcbarcelona.es

Rivalidad con el Real Madrid

"Me acuerdo que eras muy pesado la semana del Real Madrid. Desde el lunes ya me calentabas la cabeza. Solo vivías para joder al Real Madrid. 'Maki, mírame siempre, que estaré desmarcado' me decías cada día".

Neymar

"Futbolísticamente está entre los tres o cinco mejores del mundo. Ojalá vuelva al Barça. Lo he tenido como compañero. Sumaría mucho. Carácter positivo. Sería un fichaje extraordinario para marcar diferencias".

Oferta del Barcelona

"En enero no era el momento. Estuvimos en conversaciones con Abidal y Oscar Grau. Tuve una propuesta importantísima, pero necesitaba un poco más de experiencia. Entrenar el Barça son palabras mayores. Quiero estar allí y mi sueño es entrenar en el Barça".

Leo Messi

"Le quedan cinco o seis años todavía. Se cuida mucho. Lo veo jugando otro Mundial. Eso estoy seguro. Entrenar a Messi sería un plus, estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos".

Vivir los partidos desde la banda

"Se sufre el doble. Sufro mucho cuando no tenemos el balón. Lo más importante es tener futbolistas que sean líderes y con confianza y con staff que sean leales y lean tu mismo idioma".

Experiencia

"El Barcelona es un plus para trabajar allí. Entender cómo funciona y qué piensa el futbolista, eso es lo más importante para llevar un grupo".

Un '9' para el Barça

"Con espacios Mané y Aubemayang te matan con espacios, pero el Barcelona necesita jugadores que se sepan mover en espacios cortos. Ya voy pensando en jugadores que se adaptarían en el Barça y no es fácil encontrar uno. Samuel Eto'o era perfecto, como ahora lo es Luis Suárez".

