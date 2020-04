Las confesiones de Xavi al Manchester City sobre Guardiola: "Es un obseso del fútbol"

Xavi Hernández ha hablado en la página web del Manchester City. El actual entrenador del Al Sadd y exfutbolista del FC Barcelona confiesa su admiración por Pep Guardiola y da su forma de ver el fútbol muy similar a la del que fuera su técnico como jugador azulgrana.

"Tengo muy buena relación con él y para mí es un privilegio tenerlo cerca porque le considero el mejor entrenador del mundo. Por ello, nunca dudé de que Guardiola iba a triunfar en el Manchester City", dice sobre la labor de su 'maestro' que cumple ya cuatro temporadas en el club inglés.

Los pupilos de Pep

También habló de los jugadores a los que entrena Guardiola: "Me gustan los futbolistas de talento pero que ese talento lo expresan por el bien del equipo. Por ello, considero que David Silva es extraordinario, al igual que Kevin De Bruyne. Creo que el Kún Agüero ha dado un salto de calidad porque ha entendido que tiene que trabajar para el equipo, Bernardo Silva me parece una maravilla, al igual que Sterling. No paran de crear. En el City hay futbolistas de nivel galáctico", añadió.

Pep Guardiola se seca la cara con una toalla durante un partido del Manchester City REUTERS

"Por su parte, creo que Rodri va a dar un salto de calidad con este estilo de juego. Ya se le vio maneras en el Villarreal y aunque en el Atlético era otro estilo de juego, con Guardiola dará un salto de calidad", añadió.

Xavi como Guardiola

"Mi idea del fútbol es muy similar a la de Guardiola: Quiero tener el balón, presión alta, movimientos en ataque... ser proactivo, no especular. Ir a agredir futbolísticamente al rival. Guardiola es un obsesivo del fútbol", dijo sobre su forma de entrenar.

"Mi idea es que el jugador disfrute y los jugadores disfrutan cuando tienen el balón y por ello yo quiero tener la mayor posesión posible. Quiero ser dominador del juego", conluyó.

