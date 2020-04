El día que Varane pudo fichar por el Bayern: "Me dijeron que por cinco millones era caro"

Raphaël Varane se ha convertido en uno de los mejores centrales de la historia por palmarés con tan solo 26 años. Campeón del Mundo, cuatro Champions League, Ligas, Copas... Las vitrinas del jugador francés están ya tan repletas que ha conseguido en poco tiempo lo que muchas leyendas no pudieron tener en toda una carrera deportiva.

El central del Real Madrid cumplirá este mes 27 años habiendo logrado más de lo que nunca esperó. El movimiento que el equipo blanco hizo cuando este tenía 18 años poniendo sobre la mesa 10 millones de euros será recordado como uno de los mejores fichajes. La apuesta que Zinedine Zidane hizo por él recomendando su contratación fue magistral.

Pero esta apuesta estuvo a punto de ser truncada por el Bayern de Múnich. Willy Sagnol, leyenda francesa y ojeador del conjunto bávaro durante esos años, ha desvelado en el programa del ex barcelonista Christophe Dugarry en RMC que quiso ficharle antes de que el equipo blanco se hiciera con los servicios del central. Fue la dirección deportiva la que le paró los pies.

"Fui a ver a Varane y al descanso vi la madurez que tenía con tan solo 18 años. Conseguí un precio, entre 4 y 5 millones de euros. La dirección deportiva me dijo que era un poco caro para un jugador de 18 años. Dos meses después se fue al Real Madrid por 10 millones. Para un ojeador es frustrante", explicó el que fuera jugador del Bayern.

La anécdota con Zidane

En el mismo programa Sagnol explicó lo que sucedió con Zidane tras su cabezazo a Materazzi en el Mundial de 2006. "No quise aceptar sus disculpas, estuve dos años sin hablarle. Tuve que ir al baño y fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Cuando me casé en 2008 mi esposa me dijo que debía invitarle", señaló en el programa Team Duga.

