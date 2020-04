"En un partido quise bajar al vestuario a decirle a James que diera más y se ganara el puesto"

La oportunidad que el llegó a James Rodríguez esta temporada en su regreso al Real Madrid no ha dejado muy conformes a los aficionados. El colombiano no ha aprovechado demasiado los minutos que ha tenido y, teniendo en cuenta su experiencia y su nivel, no ha aportado cosas diferentes en la presente temporada. Solo suma un gol y dos asistencias en 13 partidos.

Pero es que en su país empiezan a no confiar en él tampoco. El ex futbolista Quique Wolf ha sido muy crítico en el programa VBar de Caracol Radio. "En un partido que hicimos de Champions, quería llegar a hablar con James, porque me parecía que él ponía todo lo mejor de sí, Pero se tiraba al piso, corría, luchaba, y ese no era James. Yo quería que James le mostrara a Zidane el James que todos conocemos; ese de esa capacidad, cabeza levantada, de manejar un equipo, de la zurda exquisita. El que todos recordamos del Mundial de Brasil 2014", explicó el ahora comentarista deportivo.

"No sé qué ha sucedido, porque me extraña mucho que a un jugador como Zinedine Zidane no le guste un jugador como James. Pero no ha tenido posibilidades ciertas de jugar, me parece que ya está. Es una pena no verlo, no verle minutos, no verlo jugar", se preguntaba y se lamentaba Wolf hablando de su compatriota.

James Rodríguez, con la camiseta de LeBron James Instagram (@jamesrodriguez10)

El ex futbolista quiere seguir viendo jugar a James, pero sabe que si sigue por este camino va a ser muy difícil que convenza a Zidane y a todo el madridismo. "Por suerte hay partidos en los que aparece en la selección de Colombia y tenemos la suerte de verlo", sentenciaba Wolf.

[Más información: 20 curiosidades de James Rodríguez: el ídolo de Colombia que soñaba con triunfar en el Real Madrid]