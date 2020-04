El coronavirus está sacando muchas virtudes secretas de muchos futbolistas. El jugador del Eibar, Sergi Enrich, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram demostrando que puede tener futuro en la radio una vez se retire. El delantero ha enseñado a sus seguidores su imitación de Manolo Lama narrando un partido imaginario mientras su pareja corría alrededor de la piscina de su casa.

Después de que Lama participase en LaLiga Challenge de Ibai Llanos, están saliendo muchos imitadores del narrador. El mismo Ibai mostraba en su cuenta de Twitter la voz más parecida a la del periodista que se recuerda. Esta colaboración ha sido muy popular y son muchos los que les piden que hagan más cosas juntos después de mostrar una química tan buena.

El periodista está pasando su confinamiento en su casa. De hecho no está teniendo contacto con su familia para tratar de no contagiarles, aunque no haya dado positivo, según ha contado en sus últimas intervenciones en los programas deportivos de la Cadena COPE.

La viral imitación de las narraciones de Manolo Lama por Sergi Enrich: "¡Ay mi madre el bicho!"

Lama sigue presentando desde su domicilio el programa Deportes COPE, entrando como tertuliano en El Partidazo de COPE y participando en los programas especiales de Tiempo de Juego.

[Más información: Manolo Lama bautiza a Ibai Llanos y este le trolea en Twitter]