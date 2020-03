"El Real Madrid siempre es una opción para Klopp"

Jürgen Klopp es uno de los entrenadores más reputados del mundo. El técnico alemán comenzó a destacar cuando ocupaba el banquillo del Borussia Dortmund y fue en el Liverpool en el que alcanzó la gloria ganando la Champions League el pasado 2019.

Este curso, antes del parón obligado por el coronavirus, Klopp había llevado a los reds hasta lo más alto de la Premier League con una amplia ventaja sobre el segundo clasificado. Tanto es así que en el mes de marzo se encontraban a tan solo cinco puntos de cantar el alirón.

Sin embargo, no todo era de color rosa. El Liverpool cayó eliminado de la Champions en los octavos a manos del Atlético de Madrid. La etapa del entrenador alemán parece no haber acabado todavía en Anfield, pero su nombre siempre suena en las quinielas de futuro para otros de los banquillos más importantes de Europa.

Jürgen Klopp, durante el Liverpool - Atlético de Madrid de la Champions League Reuters

Sobre esto último ha hablado Emile Heskey, en declaraciones recogidas por Goal. "Siempre hay una opción que Klopp podría dejar para unirse a un club como el Real Madrid o el Barcelona", ha comentado el que fuera futbolista del Liverpool o el Aston Villa. "No creo que Klopp haya terminado con el proyecto que comenzó en el Liverpool", ha añadido.

"Jürgen realmente los puso en el mapa allí. Creo que Klopp todavía siente que tiene mucho que hacer. Por lo tanto, no creo que los fanáticos estén demasiado preocupados por la partida de Klopp", ha finalizado sobre el tema del entrenador alemán.

Fichaje de Coutinho

"El Liverpool generalmente no vuelve a fichar a los jugadores: Robbie Fowler e Ian Rush fueron las excepciones. Sin faltarle el respeto a Coutinho, ya que es un jugador fabuloso, pero ¿dónde encajaría en este momento? No puedes encontrarle un sitio a menos que cambies la formación. No le necesitan en este momento", ha dicho Heskey sobre la posible vuelta del brasileño al Liverpool.

