Jovic: "Estoy listo para soportar las consecuencias de mis acciones"

Luka Jovic sigue en el centro de la polémica en estos días. El delantero serbio cogió el avión para regresar a Serbia con la única intención de pasar el cumpleaños de su novia con ella. El jugador ha sido retenido en su país y no podrá volver hasta nueva orden.

Jovic ha concedido una entrevista al portal serbio Lente donde ha explicado todo lo sucedido en los últimos días. El jugador aclara que no se había enterado de que el gobierno serbio había puesto unas medidas similares a las de España e Italia y no tan restrictivas.

"Sé que es difícil de creer, pero es cierto. En España, e incluso en Italia y en los países que vemos en Internet, cualquier persona en cuarentena puede salir a tirar la basura una vez al día, ir a una farmacia o una tienda. Por eso pensé que las mismas reglas se aplican aquí. Es mi culpa por no haberme enterado mejor", explica el jugador del Real Madrid.

"Mi intención no era culpar a las autoridades por mi ignorancia. Era consciente de lo que pasaba, por eso hay un documento que lo demuestra. Mi fallo era sobre cómo debo comportarme en el autoaislamiento, es decir, si podía salir en ciertas condiciones. Y por supuesto que estoy listo para soportar las consecuencias de mis acciones", sentencia el serbio.

Casemiro celebra con Jovic uno de sus goles al Sevilla REUTERS

Más explicaciones

Jovic ha querido reiterar que el documento de las autoridades serbias no decía explícitamente que no podía salir de casa. "Recibí un documento que decía que estaría aislado durante las próximas dos semanas y que estaríamos en contacto a través de líneas telefónicas. Pero ese documento no decía que no podía ir a la farmacia o a una tienda de comestibles. El Madrid me explicó antes de venir que debía aislado en casa", aclara el delantero.

Todo esto ha supuesto un palo para él y para los suyos. "Me conocen bien y saben que nunca pondría en peligro a alguien a sabiendas. Todo esto fue un shock tanto para mí como para ellos. Pero como siempre, me apoyaron. Hablamos todos los días e intentan animarme. Y Sofía está en casa conmigo", explicaba sobre su situación un Jovic arrepentido.

Lo primero que le gustaría hacer a Jovic cuando vuelva a la normalidad es ver a su hijo. "Por él quise volver a Belgrado, pero la situación hace que no lo pueda ver. Eso es lo primero que haré cuando termine el aislamiento". El serbio quiere concienciar a la población serbia. "Me gustaría ayudar a mis conciudadanos. Lo haré encantado, pero tampoco puedo aplazar volver a Madrid y seguir donde lo dejamos", explica el ariete.

