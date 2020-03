El emotivo mensaje de Fernando a Lorenzo Sanz: "Papá, pronto estaremos de nuevo juntos"

Lorenzo Sanz está en estado grave afectado por el coronavirus. Se encuentra ingresado en un hospital de Madrid después de que su estado empeorara entre el martes y el miércoles. En el día del padre, sus hijos quisieron acordaron en las redes sociales de Lorenzo, quien fuera presidente del Real Madrid. Estos fueron los emotivos mensajes de ánimo y de cariño.

"Hoy es un día del padre especial porque no estás entre nosotros pero sabemos que estás luchando como el campeón que eres. Estamos orgullosos de ti, lo que tú has conseguido saliendo de una familia humilde no lo hace nadie. No sabes la cantidad de gente que tienes pendiente de ti y lo que te quiere pero sobre todo mamá y los hermanos y tus nietos deseamos volver a estar contigo. Vamos papá. Te queremos", escribió su hijo Lorenzo.

"Papá te queremos, pronto estaremos de nuevo juntos, eres fuerte, siempre lo has sido cargando con toda la familia, sigue luchando que estamos esperando a que vuelvas, eres nuestro héroe y nuestro faro, te quiero", escribió Fernando.

Horas complicadas para la familia Sanz que no solo tienen que soportar el pronóstico grave del patriarca, sino también no poder estar a su lado en estos complicados momentos para todos. Su estado ha empeorado a lo largo de la tarde del miércoles, ya que el propio Lorenzo Sanz hizo llegar un mensaje a su familia para decirles que había pasado "buena noche" y que "estaba bien".

