Rodrygo pierde galones y desaparece de los planes de Zidane

Rodrygo Goes no pasa por su mejor momento como jugador del primer equipo del Real Madrid. El brasileño, que irrumpió con fuerza en el equipo en la primera mitad de la temporada, ha ido perdiendo protagonismo en este 2020 hasta el punto de convertirse en un descarte habitual por parte de Zinedine Zidane. El ex de Santos se volvió a quedar fuera de la lista para el partido de este domingo contra el Celta de Vigo.

El nombre de Rodrygo fue la gran ausencia entre los 19 elegidos por Zidane para recibir al Celta en el Santiago Bernabéu. Un sorpresón, aunque no tanto si se tiene en cuenta que ya el fin de semana pasado se quedó también sin viajar con el equipo a Pamplona, donde el Madrid se midió (y ganó) contra Osasuna. Segunda convocatoria seguida del conjunto blanco sin un Rodrygo que ha dejado de contar repentinamente para Zidane.

Los números se agravan si se sigue mirando atrás y es que Rodrygo apenas ha jugado quince minutos en los últimos cuatro partidos. Ese cuarto de hora pertenece al partido que enfrentó al Madrid contra la Real Sociedad en Copa y en el que el brasileño salió desde el banquillo. Rodrygo marcó un gol, pero no fue suficiente para remontar y evitar el KO blanco. Antes de eso, se quedó fuera de la convocatoria del derbi y no salió del banquillo ante el Zaragoza en Copa.

Hazard se lo pone más difícil

Rodrygo ha pasado casi al final de la Copa y es que en este tiempo ha jugado menos que la mayoría de los jugadores ofensivos del Madrid. Gareth Bale, Vinicius y Lucas Vázquez -este también se quedó fuera de la lista ante el Celta- han jugado más. Ahora, además, Eden Hazard ya está de vuelta y se lo pone todavía más difícil a Rodrygo para entrar en las convocatorias de Zidane.

Rodrygo y Jovic entran para dar refresco al Real Madrid REUTERS

Sorprende el papel de Rodrygo cuando fue de los jugadores más destacados en el tramo final de 2019. Pasó del Castilla al primer equipo en tiempo récord y marcó hasta seis goles (cuatro en Champions y dos en Liga). Su rendimiento no ha sido el mismo que entonces y es que en sus últimas apariciones ha pasado más desapercibido.

Rodrygo pasa por un bajón típico para un futbolista de su edad. Con solo 19 años es difícil tener la regularidad de un veterano y lo ha acabado acusando hasta perder galones en el Madrid de Zidane. Un toque del técnico francés como el que dio a Vinicius tiempo atrás. El compatriota de Rodrygo también se quedó fuera de varias convocatorias y tuvo que ver algunos partidos desde el banquillo sin participar. Pero eso no hizo bajar los brazos a un Vinicius que siempre recibió la confianza de Zidane y ha acabado volviendo a su mejor nivel.

La mejoría de Vinicius es otra de las razones de la pérdida de importancia de Rodrygo y, a la vez, el mejor espejo dónde mirarse para este. La competencia es máxima en un Madrid cargado de atacantes y ahora le toca a Rodrygo esperar a una oportunidad que le acabará llegando.

