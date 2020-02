El 'troleo' de Marcelo y Militao a Simeone desde el banquillo durante el derbi

Éder Militao pudo comprobar este pasado sábado desde cerca lo que es Diego Pablo Simeone. El central brasileño, que aterrizó en el Real Madrid el pasado verano, alucinó durante el derbi con el entrenador del Atlético de Madrid y su comportamiento en el área técnica en pleno encuentro. Militao, Marcelo y Areola bromearon en el banquillo blanco con la 'actuación' del técnico rival.

Las cámaras de #Vamos de Movistar+ captaron la reacción de los jugadores del Real Madrid a los gestos de Simeone. Primero es Militao quien avisa a Marcelo y señala a Simeone alertado por la efusividad del entrenador rojiblanco en sus instrucciones a sus jugadores. El ex del Oporto no parece comprender por qué tanta intensidad y no da crédito ante ello.

Con el paso de los minutos Simeone no rebaja su efusividad y Militao le mira sorprendido. Luego es Marcelo quien alerta otra vez a su compatriota para seguir de cerca lo que hace el Cholo en su zona técnica. Ambos se parten de risa con el show del entrenador argentino y unen a Areola en sus bromas e incluso patalean de la risa.

Zidane y Simeone dan órdenes a sus jugadores desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

Por último, parece que el trío madridista imita la efusividad del Cholo y sale escopetado del banquillo para protestar una acción, mientras se ríen y Militao se muerde la lengua como representando lo que hace Simeone. El Madrid se acabó llevando la victoria en el derbi y, pese a que ni Militao, ni Marcelo, ni Areola jugaron un solo minutos, pasaron un buen rato en el banquillo a costa del técnico del Atleti.

