El circo de Cristóbal Soria: asusta a Pedrerol vestido de árbitro con "la camiseta del Madrid"

Cristóbal Soria no deja pasar una sola oportunidad para montar su circo en el plató de El Chiringuito y este domingo dio todavía un paso más en su show. No pareció gustarle al tertuliano el resultado del derbi entre Real Madrid y Atlético del pasado sábado y, sobre todo, una acción en concreto que pudo favorecer a los blancos.

Soria no quiso olvidarse del penalti que reclamaron los atléticos de Casemiro sobre Morata. Las imágenes dejan muchos dudas y, aunque el colegiado no señaló pena máxima, Soria tiene claro que la acción era merecedora de cobrarse el penalti colchonero, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Para representar su indignación, Soria irrumpió en el plató de El Chiringuito de una esperpéntica manera. Vestido de árbitro con una camiseta que lucía el escudo del Real Madrid en su pecho, el tertuliano entró en escena a 'a grito pelado' y no dejando títere con cabeza.

◘¡ATENTO! @cristobalsoria llega vestido de ÁRBITRO con el ESCUDO del REAL MADRID: "Los del MADRID se VISTEN ASÍ en los partidos ESPECIALES" #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/fCgmzoJgax — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 2, 2020

"¡A mí no me vais a callar! Podéis meterme preso, pero no me vais a callar. Qué barbaridad más grande, estoy indignado...", criticaba Soria. Las reacciones de los tertulianos fueron muy dispares, desde Duro que se giró para no ver la escena, hasta Petón y Quim se le abrazaron. El que se asustó fue el presentador del programa, Josep Pedrerol.