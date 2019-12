El Real Madrid comienza la carrera por el Balón de Oro 2020

Este lunes se ha entregado el Balón de Oro 2019. Un galardón que ha ido a parar a las manos de Messi, quien no ganaba desde el 2015. Cuatro años sin ser reconocido como el número uno del mundo, viendo como Cristiano Ronaldo y Modric conseguían jugando en el Real Madrid el preciado trofeo dorado.

Este Balón de Oro hace que la balanza entre el club blanco y el Barcelona se decante del lado de los culés, que superan en uno a su eterno rival como la institución con más de estos premios en su historia. Es por eso que en el Santiago Bernabéu no quieren relajaciones y ya trabajan para que el próximo año sea un madridista el que logre proclamarse como el mejor futbolista del planeta.

El Real Madrid cuenta con una importante lista de jugadores capaces de suceder a Lionel Messi. Luka Modric ya lo ganó en 2018 y desde la casa blanca se pretende repetir la fórmula de aquel año. Lograrlo pasa por ganar alguno de los títulos que están en juego, ya que la temporada 2018/2019 acabó sin celebraciones. Un curso para el olvido.

Luka Modric, Balón de Oro 2018 REUTERS

El primero de la lista es Eden Hazard. El belga lleva años siendo candidato al trofeo dorado. En este 2019 ha quedado en decimotercera posición luego de ganar la Europa League con el Chelsea, pero sus aspiraciones son más altas. El '7' blanco quiere ser el número uno, entre otras cosas -sueño de niñez incluido-, fichó por el Real Madrid para ganar el Balón de Oro.

Por ello no va a desistir. Hazard ha ido dando pasos adelante y hasta su reciente lesión, aunque volverá a los terrenos de juego muy pronto, había alcanzado uno de sus mejores estados de forma desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu. Él debe ser el líder camino a 'La Orejona'. De ganar la Champions y si a esta se suma La Liga o la Copa del Rey, Eden se colocará como favorito.

Eden Hazard REUTERS

A esto se une cuajar una buena actuación con la selección de Bélgica. Los Diablos Rojos ya fueron terceros en el pasado Mundial de Rusia. Cuentan con jugadores de garantías, en una plantilla bastante equilibrada de portería a delantera, con nombres destacados como los de Courtois, De Bruyne o el propio Hazard. Un buen papel unido a algún título con su club es igual a Balón de Oro.

Sergio Ramos o Toni Kroos

Otros de los jugadores meregues que podrían colarse en esta particular carrera son el capitán y 'El Káiser'. Sergio Ramos no solo aporta en defensa, y lleva más de una década figurando en el once del año, sino que también marca goles importantes, que valen títulos, como el de La Décima en Lisboa contra el Atlético de Madrid. Pero, además, el central también es un pilar de la Selección.

España es una de las favoritas para ganar la próxima Eurocopa. El combinado nacional ya ganó el torneo europeo en 2008 y 2012, y después de unos años de sequía e irregularidad quieren volver a ser un referente a nivel mundial. Si los de Luis Enrique ganan la final del próximo 12 de julio en Wembley, Sergio Ramos estará un paso más cerca de ganar el Balón de Oro.

Sergio Ramos celebra su gol al Alavés REUTERS

Un caso parecido es el de Toni Kroos. El centrocampista germano vuelve a ser ese timón del Real Madrid que faltó la pasada campaña. Una vez alejados viejos fantasmas, el '8' blanco vuelve a mostrar su mejor versión y ganar alguno de los títulos más importantes a las órdenes de Zinedine Zidane unido a conseguir algo grande con la Mannschaft puede hacer que se repita un 'caso Modric' con el alemán.

La excepción de Benzema

Al contrario que sus compañeros, Karim Benzema se aferra a sus actuaciones con el Real Madrid y a los éxitos que pueda conseguir con el equipo blanco para poder hacerse con el que sería su primer Balón de Oro. El delantero francés lleva más de un año a un nivel excelente, tanto es así que sus números goleadores del 2019, año natural, se pueden equiparar a los de Messi, Mbappé o Lewandowski. Fútbol, calidad, elegancia y ahora también mucho gol.

