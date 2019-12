Así celebraron Thiago y Mateo Messi el sexto Balón de Oro de su padre

Lionel Messi recibió su sexto Balón de Oro este lunes y ya ha hecho historia. El argentino ha sido elegido como el mejor jugador del mundo en la gala organizada por France Football. De esta manera, el delantero del Barcelona ha superado a Cristiano Ronaldo que estaban empatados con cinco trofeos.

La alegría y emoción no han tardado en dejarse ver tras pronunciar su nombre. No obstante, Messi no ha sido el único que no ha podido contener su júbilo. Sus hijos, Mateo y Thiago, se han fundido en un emotivo abrazo mientras saltaban y mostraban una gran felicidad por su padre.

El futbolista también viajó a París acompañado de su esposa Antonela que ocupaba la silla de al lado de los pequeños. Los tres han protagonizado un vídeo en el que felicitaban a Messi por el galardón obtenido. Tras estas imágenes, el argentino ha hecho todo lo posible para aguantar las lágrimas.

"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos", manifestó Lionel Messi.

[Más información: Messi hace historia al ganar su sexto Balón de Oro y rompe el empate con Cristiano Ronaldo]