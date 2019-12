Messi hace historia al ganar su sexto Balón de Oro y rompe el empate con Cristiano Ronaldo

Noticias relacionadas Del 30 al 1: así queda la clasificación del Balón de Oro 2019

El fútbol tiene 'nuevo' rey. Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2019, sucediendo así en el trono al madridista Luka Modric. El futbolista argentino recibió el trofeo en la gala celebrada en el Teatro del Châtelet de París este 2 de diciembre, que quedará en la historia como el día en el que un jugador sumó su sexto premio dorado a su palmarés individual.

Nunca nadie antes había logrado alcanzar tal gesta. Messi y Cristiano Ronaldo acumulaban hasta la fecha cinco galardones cada uno de ellos. De los últimos once años, en diez resultaron vencedores argentino o portugués, tan solo Modric se logró colar en su fiesta personal el pasado año, cuando se hizo con el Balón de Oro después de ganar la Champions League con el Real Madrid y quedar subcampeón del mundo con Croacia.

Ahora Leo adelanta a su eterno rival y lo hace en un año en el que el las cábalas sobre a qué manos iría a parar el trofeo han sido mayores. No ha sido hasta hace tan solo unos días cuando comenzó a ser un secreto a voces que sería Messi el que se coronase en París como el mejor futbolista del mundo en la actualidad. Una designación, como la mayoría de veces, discutida, pero ante la que nadie puede decir que el '10' no es uno de los mejores de todos los tiempos.

Leo Messi, en la gala del Balón de Oro 2019 REUTERS

El Balón de Oro 2019 llega a las vitrinas del argentino después de un año complicado, en el que tan solo pudo levantar La Liga con el Barcelona, además de ser el Pichichi del campeonato doméstico español y la Bota de Oro en el plano individual. La Champions se le volvió a resistir a 'La Pulga' así como la Copa América con la Albiceleste, tras la que fue duramente sancionado por unas polémicas declaraciones contra la CONMEBOL y su presunto favorecimiento a Brasil.

Una noche especial

Lionel Messi aterrizó en París de la mano de su inseparable Antonela Roccuzzo y de sus hijos. Si el pasado año no acudió a la gala, sabedor de que no era el ganador del premio, en esta ocasión sí voló hasta la capital de Francia. Los indicios sobre que él era el elegido siguieron acumulándose después de conocerse que Cristiano, otro año más, no estaría presente en la gran fiesta del fútbol.

El que sí acudió fue un Modric que pese a no estar entre los candidatos, quiso estar allí para pasar el testigo a un Messi visiblemente emocionado después de hacer algo que ningún otro futbolista ha conseguido hasta la fecha, y que será muy difícil de igualar. Drogba, maestro de ceremonias, y Leo se sentaron en medio del escenario para ver un vídeo protagonizado por el actor principal de la noche.

Leo Messi sube al escenario de la Gala del Balón de Oro 2019 REUTERS

Un vídeo en el que se le vio lucir su sonrisa más amplia cuando en la pantalla salían sus tres hijos junto a Antonela. Fue después cuando Luka Modric entregó el premio y Leo Messi tomó la palabra. "Antes que nada quiero agradecer a los periodistas que me votaron como merecedor de este premio. Obviamente, como siempre, a mis compañeros tanto de club como de selección, que me hicieron pasar un año grandioso y forman parte de este premio también", comenzó 'La Pulga'.

"Me acuerdo que para mi primer Balón de Oro vine a París con 22 años, con mis tres hermanos, era algo increíble, ahora 10 años después estoy en un momento diferente, muy especial en mi vida personal con mi mujer y mis tres hijos, que me acompañan junto con mi hermano y un sobrino. Como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo disfrutando del fútbol. Gracias a Dios puedo hacer lo que amo desde que tenía uno o dos años y Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutando", siguió el argentino.

Leo Messi, Balón de Oro 2019 EFE

"Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más, en estos momentos parece que el tiempo vuela y que pasa todo muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y de esta vida que tengo", finalizó Messi.

Diez años de historia

Corría el año 2009, cuando un joven Messi, que contaba entonces con apenas 22 años, se hacía con su primer Balón de Oro. Su leyenda había comenzado tiempo antes, pero fue a partir de ahí cuando empezó a sumar cada temporada nuevos títulos a nivel colectivo e individual que le encumbraron en los anales de la historia del deporte. Lo logró, además, haciendo historia hasta la fecha, ya que hasta ese 2009 ningún jugador había obtenido tantos puntos para hacerse con el trofeo dorado.

Messi, Balón de Oro 2009 EFE

473 puntos sumó entonces. Una marca nunca registrada antes. Una unanimidad total después de que dos años antes se subiese por primera vez al podio tras Kaká y Cristiano Ronaldo. Ya en 2008 quedaría segundo por detrás del portugués y entonces llegó el momento por el que había sacrificado y trabajado durante toda su vida. Copa del Rey, Liga y Champions League para obtener su primer Balón de Oro.

"No, por favor, no soy el rey del mundo ahora, ni el número uno, no soy de creer en esas cosas", dijo entonces el internacional argentino en una entrevista. Pero lo cierto es que si no es el rey, es uno de los grandes reyes de este deporte. Un palmarés solo a la altura de unos pocos elegidos y seis Balones de Oro de 2009 a 2019. Porque después de aquel primer trofeo dorado llegaron los de 2010, 2011, 2012 y 2015.

2010, el más polémico

Fue su segundo premio el que más de qué hablar ha dado. Aquel año, el Barcelona lo ganó todo, pero fue la selección española la que logró ganar el Mundial de Sudáfrica. Muchos esperaban que entonces el galardón fuese para Xavi Hernández o Andrés Iniesta, pero fue Messi el que se lo llevó, imponiéndose a sus por aquel entonces compañeros de equipo en el conjunto blaugrana.

Desde la Ciudad Condal, la campaña fue en dirección al argentino. Los medios afines al Barça apostaron por Leo Messi como ganador del Balón de Oro en detrimento de los españoles. Un premio inesperado ya que, por ejemplo, en 2006 ganó Cannavaro por haber ganado el Mundial con Italia y es que siempre se había reconocido, hasta entonces a un campeón del mundo.

Reina cuatro años después

2015 había sido el último Balón de Oro, hasta el del presente 2019, que había ganado Messi. Tres años consecutivos sin ser considerado como el número uno. En este tiempo, fue Cristiano el que ganó terreno al argentino consiguiendo empatar con cinco galardones a Leo. Esta sequía llegó, en parte, por el dominio implacable del Real Madrid en la Champions League. En 2016, 2017 y 2018 fue el club blanco el que hizo historia al ganar tres 'Orejonas' de forma consecutiva. Pero ahora se cambian las tornas después de que el último lo levantara Modric.

Leo Messi, Balón de Oro 2019 EFE

El Liverpool se proclamó campeón de Europa este 2019, pero Van Dijk y Salah han acabado ocupando el segundo y el tercer lugar del podio. Ni Champions ni título con la selección, pero nuevo Balón de Oro para un Lionel Messi que vuelve a sentarse en el trono de hierro del fútbol mundial.

