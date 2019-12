Del "Gales, golf, Madrid" al "Bakú, Bakú, Roma": el tuit viral de la selección de Gareth Bale

La bandera con la que Gareth Bale se mofó de los comentarios de la prensa sigue siendo ejemplo, esta vez en su país. La imagen que recorrió el mundo entero con el "Gales, golf, Madrid. In that order" se ha convertido para la selección británica en "Bakú, Bakú, Roma. In that order", tras el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2020.

Después de que se pasara página con este tema en España, Gales lo ha utilizado en sus redes sociales para anunciar los rivales que tendrá que superar para estar en las rondas finales del torneo del próximo verano. Esa frase iba acompañada de un 'gif' con una bandera en el que se pueden ver los nombres de Suiza, Turquía e Italia, respectivamente, junto a las fechas de los partidos.

La celebración de la clasificación para la Eurocopa ha trascendido hasta el punto que muchos equipos deportivos han imitado esa bandera con otros mensajes. Esa celebración también ha quedado grabada en las gargantas de los aficionados galeses que ya tienen un cántico. Parece que la mofa seguirá durante el verano.

