Mourinho descarta el fichaje de Ibrahimovic para su Tottenham

El nombre de Zlatan Ibrahimovic ha sido vinculado con varios equipos de Europa desde que se conociese que abandonaba la MLS y a Los Angeles Galaxy. Lo cierto es que aún no se sabe dónde acabará el delantero sueco, pero ya se ha confirmado uno de los que no luchará por hacerse con sus servicios.

La llegada de José Mourinho al banquillo del Tottenham ha provocado un sinfín de rumores. Posibles salidas y también llegadas. Un auténtico terremoto, no en vano, el técnico portugués llevaba casi un año sin dirigir a un equipo y siendo colocado en el Santiago Bernabéu cada poco tiempo.

Entre esos posibles fichajes que acometerían los spurs para remontar el vuelo y hacer feliz a Mourinho se habló de Ibrahimovic. La Repubblica publicó que The Special One llamó directamente al ex de Barcelona o Manchester United para convencerle de que eligiese el Tottenham.

Zlatan Ibrahimovic, con Los Ángeles Galaxy Reuters

Sin embargo, ha sido el propio José Mourinho el que ha salido al paso de los rumores públicamente. En rueda de prensa, el entrenador luso ha asegurado que pese a la buena relación que mantiene con Zlatan, no hay posibilidad de que llegue al Tottenham durante el próximo mercado de invierno.

"Tengo más que una conexión con él. Es un excelente jugador y una excelente persona, pero no hay posibilidades. Tenemos al mejor delantero de Inglaterra y no tiene sentido ficharlo cuando tenemos a Harry Kane", ha asegurado Mourinho ante lo medios de comunicación.

Ibra, ¿rumbo a Italia?

Es desde el país transalpino donde parece que pujan más fuerte por Ibrahimovic. El gigante sueco ya ha militado en equipos del Calcio como la Juventus de Turín, el Milan o el Inter de Milán. Precisamente la escuadra rossonera o el Nápoles han sonado como posibles clubes de destino.

