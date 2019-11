Cuenta atrás en el Real Madrid: 50 días para el inicio del mercado de invierno

Llega el momento de hacer balance, de ver si los retoques que se dieron a las diferentes plantillas están dando sus frutos, o de si hay que acudir al mercado para intentar dar un nuevo rumbo al equipo en el camino hacia los objetivos. Con todo aún por decidir, pero con mucho visto en lo que va de temporada 2019/2020, la apertura del periodo de fichajes se avecina.

La cuenta atrás para la apertura de la ventana de transferencias del periodo invernal ha dado comienzo. Quedan 50 días -y bajando- para que el mercado de fichajes vuelva a subir su telón y en el Real Madrid suenan varios nombres propios. El conjunto blanco tuvo un inicio complicado de curso, pero ahora se encuentran en segunda posición de La Liga y con pie y medio en los octavos de la Champions League.

Aquí cabe hablar de dos escenarios muy diferentes. Primero el de las salidas y después el de las llegadas. Como dice el dicho 'dejen salir antes de entrar'. Nombres importantes destacan en uno y otro apartado, aunque para que el Real Madrid acuda al mercado se deben dar unas situaciones puntuales, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Salidas

En el capítulo de salidas hay un nombre que destaca por encima del resto. Mariano no ha tenido minutos desde el principio de la temporada. Permanece inédito en lo que va de 2019/2020 y parece que su situación no va a cambiar. El delantero hispano-dominicano ya sabía en verano, cuando decidió quedarse, que era el último de la fila. Y los pronósticos se han cumplido.

Mariano Díaz con el Real Madrid. Foto: Twitter (@marianodiaz7)

Los rumores apuntan a que Mariano saldrá del conjunto merengue de forma definitiva en el mes de enero, no así Brahim Díaz. El joven futbolista malagueño tan solo ha disputado 18 minutos hasta la fecha. 'Víctima' de dos lesiones, al ex del Manchester City le ha costado entrar en juego. Gusta mucho a Zinedine Zidane, pero una cesión para que juegue con más regularidad no se descarta.

Otros nombres de los que se habla en este capítulo son los de James Rodríguez y Gareth Bale. Son muy comentadas tanto una como otra venta. Incluso ya el pasado verano estuvieron cerca de abandonar para siempre Concha Espina. Desde que se confirmó que se quedaban, Zidane ha ido contando más o menos con ellos, mientras sus posibles despedidas continúan a la orden del día, aunque primero debería llegar a las oficinas del Santiago Bernabéu una suculenta oferta por ellos

Llegadas

En el capítulo de posibles llegadas siguen estando presentes los nombres de Paul Pogba y Christian Eriksen, mientras que el de Van de Beek se quitó de la lista después de que él mismo descartase una salida a mitad de temporada. La incorporación del mediocentro del Manchester United se antoja muy complicada, como ya lo fue en el periodo estival, aunque eso no impide que continúe siendo uno de los favoritos de Zizou.

Paul Pogba, con el Manchester United Reuters

Pogba parece muy complicado, pero Eriksen sí que es una opción más económica y más factible que el internacional francés. El centrocampista del Tottenham acaba contrato en junio, por lo que en Londres saben que o venden en el mercado de invierno o verán como uno de sus mejores jugadores sale gratis a final de temporada. Todo dependerá en el Real Madrid de cuáles sean los resultados hasta entonces y si hay alguna lesión que lamentar en este tiempo.

