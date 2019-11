Zidane mejora a Lopetegui, pero no es suficiente: así empieza el Real Madrid su noviembre

Las comparaciones son odiosas y en el mundo del fútbol más aún. Pero el empate a cero en el Santiago Bernabéu este pasado fin de semana ante el Betis ha coincidido con uno de los hitos de la temporada pasada: la salida de Julen Lopetegui. El entrenador vasco caía por 5-1 en el Camp Nou y el 29 de octubre de 2018 se confirmaba su salida del club blanco. Esta razón invita a hacer una retrospectiva sobre cómo era la situación del equipo la temporada pasada a estas alturas.

Zinedine Zidane ha empezado el mes de noviembre colíder y con el electroencefalograma del equipo en Champions más calmado después de vencer en Estambul de cara a asegurar la clasificación a la siguiente fase. Con este cuadro, si situamos al lado los datos que acumulaba Lopetegui en el momento de su salida y los dos primeros partidos de Santiago Solari no vemos grandes cambios, pero sí una tendencia mejorada.

Solvencia defensiva

Las tres puertas a cero que acumula el Real Madrid en los tres últimos partidos son la gran razón de la mejora defensiva que ha sufrido el equipo esta temporada. Thibaut Courtois ha mejorado con creces su rendimiento en el último mes tras las críticas del inicio de temporada. El belga, a pesar de que la zaga blanca no se ha mostrado en su mejor estado de forma, ya convence a la grada del Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois, durante el partido frente al Galatasaray EFE

La comparación de los goles encajados con la temporada pasada es el gran punto positivo del juicio contra Lopetegui. 14 a 18, sin contar la Supercopa de Europa que este año no se ha disputado, es el contador, aunque dos de ellos le corresponden a Solari. Gana por goleada Zidane, aunque no es suficiente. La comparación con el Atleti, por ejemplo, no le deja en buen lugar: cinco goles menos han encajado los de Simeone. Aún hay margen de mejora para el francés.

Más puntos en Liga

El partido que le costó el puesto a Julen es el que le falta por jugar a Zidane esta temporada. Con El Clásico por disputar, o sea, con un partido menos, el francés ha conseguido dos puntos más y, sobre todo, es colíder con Barça y Real Sociedad. Es esto último lo que mejora la situación en la comparación, ya que la igualdad en LaLiga es máxima.

Pero la realidad es que Lopetegui y Solari habían ganado un encuentro más a estas alturas: ocho victorias por siete de Zidane. La diferencia la marcan los empates, ya que los blancos acumulan cinco esta temporada. El conjunto de Concha Espina ha aprendido este año a no perder y sumar lo máximo posible. Las dos únicas derrotas que saltan en el casillero de lo que va de campaña contrastan de forma muy clara con las cinco que acabaron con la etapa del actual técnico del Sevilla.

Julen Lopetegui, durante El Clásico que le costó el puesto EFE

El gol, un problema

No termina de encontrar Zidane el plan definitivo para solucionar los problemas de gol que tiene el equipo desde la salida de Cristiano Ronaldo. A pesar del paso al frente que ha dado Karim Benzema, el equipo sigue por debajo de los registros goleadores que se le piden a un aspirante a ganar todos los títulos.

Lopetegui fue el primero en afrontar ese problema y, a pesar de que no consiguió ninguna solución, el equipo había sumado más goles que los que acumula el equipo de Zidane en el mismo fin de semana. 24 a 25 pierde esa batalla el francés. Hay que destacar que seis goles ya corresponden a la etapa de Solari, así que la batalla no la pierde contra el técnico vasco.

Los números de Zidane no son malos en esta temporada. La realidad es que el Madrid de esta temporada ha devuelto ligeramente la ilusión a la grada del Santiago Bernabéu en comparación con lo vivido el año pasado. Pero el juicio deja también claro que el margen de mejora aún es grande para el técnico francés.

