Piqué: "Nunca me he puesto la camiseta del Real Madrid, me da alergia"

Gerard Piqué ha vuelto ha aparecer en el foco mediático. El jugador del Barcelona se encuentra en plena promoción de la Copa Davis que se celebrará en Madrid del 18 al 24 de noviembre de este año. Algo que le ha llevado a conceder una entrevista al programa El Hormiguero, en el que ha analizado toda la actualidad que rodea a su figura.

El defensa ha acudido al programa presentado por Pablo Motos acompañado del ya extenista David Ferrer. Durante el mismo se ha pronunciado por el momento inestable que atraviesa el Barcelona en este inicio de Liga. Sin embargo, Piqué ha vuelto a acordarse del Real Madrid de forma cómica.

El jugador catalán respondió con ironía cuando se le cuestionaba si se había puesto alguna vez la elástica blanca: "Nunca me he puesto la camiseta del Real Madrid, me da alergia", señaló el jugador.

Gerard Piqué, con el Barcelona EFE

Su visita a La Resistencia

No es la primera vez que Piqué acude a un programa similar para conceder una entrevista distendida sobre diferentes temas que le rodean. La última vez fue en La Resistencia con David Broncano.

En aquella ocasión el jugador del Barça volvió a acordarse del Real Madrid cuando el presentador le hizo una pregunta incómoda: "¿Cuántas veces ha practicado el sexo este mes?", le preguntaron a Piqué. "¿Cuentan las del Santiago Bernabéu?", respondió el central.

Tampoco rehuyó una pregunta sobre el que fuera jugador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con quien tuvo una candente rivalidad: "Volvería para compartir equipo con él. Compartimos muchos años".

