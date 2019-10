Fede Valverde: "Zidane quiere que reviente las porterías como siempre hago en Valdebebas"

Fede Valverde, quien jugó un gran partido ante el Granada, habló para los medios de Uruguay en la concentración con su selección nacional en Montevideo. El mediocampista blanco comentó su estado de forma, lo que le pide el míster y lo agradecido que se siente por la oportunidad de jugar.

Primero, agradeció los elogios tanto por parte de la grada como por la del técnico, algo que le motiva a seguir jugando como lo está haciendo: "Hay que saber mantener los pies en la tierra, sirve de motivación para trabajar y seguir mejorando y aprendiendo de los compañeros que me tocan. No hay que leer mucho para no agrandarse, trato de no leer. Es lindo que hablen bien pero hay que saber mantenerse en una línea".

Sobre Zidane, habló de los consejos que le da antes de los partidos: "Es buenísimo que un técnico como él hable bien de mí, pero hay que mantenerse perfil bajo. Me pide que aproveche mi físico para presionar, ir y volver", recalcó el uruguayo.

Una de las anécdotas de la entrevista han sido las declaraciones sobre lo que le pide el francés que haga en los partidos: "También que trate de llegar al área y siempre bromea que dispare al arco porque en los entrenamientos lo reviento, pero poco a poco me voy a ir soltando".

Fede Valverde y Thomas Partey, en el derbi madrileño Reuters

Posición aun no definida

Un jugador todoterreno, capaz de jugar en cualquier posición, pero Fede Valverde no termina de decidir su posición ideal: "Yo me siento cómodo en cualquier lugar del mediocampo. Zidane me pone de '5' o de '8', me siento cómodo, seguro a la hora de jugar, con ganas de llegar al área rival. Me pide que dé lo mejor de mí, lo que soy en los entrenamientos y cuando un técnico te brinda esa confianza te ayuda mucho".

En el vestuario se siente como uno más, admirando la importancia de su cambio de mentalidad en el equipo: "Tengo que seguir como mis compañeros, su línea, no mantenerme debajo de ninguno sino ser uno más del plantel porque ello me llevó a tener otra personalidad, otro carácter dentro del campo y fuera", informó el futbolista.

"Al principio era tímido y me costaba, me costaba tener una conversación con otros compañeros" terminaba de comentar Fede Valverde a la prensa en Montevideo con motivo del parón de selecciones.

