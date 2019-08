Eriksen deshoja la margarita: los tres destinos por los que dejaría el Tottenham

Uno de los futbolistas de los que se ha hablado durante este verano ha sido Christian Eriksen, su futuro por el momento continúa en el Tottenham, pero el jugador estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid, Barcelona o la Juventus antes de que se cierren definitivamente los mercados en España e Italia.

El centrocampista danés había mostrado su interés por el club blanco y en el caso de que termine quedándose en el Tottenham esta temporada, tendría una estrategia para acercarse al conjunto merengue el verano que viene. Además varios clubes se han interesado por el jugador pero no ha llegado una oferta real que coincida con su valor.

Según informaciones de ESPN, sólo aceptaría dejar los Spurs para poner rumbo a Madrid, Barcelona o Turín. Aunque de momento lo único que está claro es que el danés no va a renovar contrato con su actual club y a partir del 30 de junio de 2020 será libre.

Eriksen, con el Tottenham Reuters

Negociaciones con el Madrid

Las negociaciones con el equipo de Florentino se pararon ya que Zidane prefería hacer efectivo el fichaje de Paul Pogba. Pero ahora que no se ha llevado a cabo el fichaje del francés, podría volver a sonar el nombre de Eriksen. La Juventus también estaría interesada en hacerse con los servicios del centrocampista en 2020, una vez que acabe su contrato con los Spurs.

No hay interés en el Atlético

Por el momento y aunque el propio futbolista expresase su deseo de abandonar Londres al terminar la temporada pasada, no hay indicios de que vaya a fichar por otro club. Por su parte, el Atlético de Madrid también manifestó interés en Eriksen, pero éste no incluiría al club rojiblanco entre los tres equipos por los que estaría dispuesto a fichar. También fue vinculado con el United pero no se llegó a ningún acuerdo con el club inglés.

