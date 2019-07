El enigmático 'me gusta' de James Rodríguez con su futuro a debate

Pogba, Neymar, Bale o James Rodríguez son solo algunos de los futbolistas que no solo han animado lo que va de mercado de fichajes, sino que apuntan a ser los grandes protagonistas de aquí al cierre de la ventana de transferencias del periodo estival.

El internacional cafetero ha sido vinculado con varios importantes equipos del Viejo Continente, entre ellos el Nápoles y el Atlético de Madrid. Estos dos aún se mantienen como principales opciones de futuro para el ex de Mónaco o Bayern Múnich, aunque desde algunos sectores se señala que todavía existe la alternativa de que continúe en el Real Madrid.

El futbolista siempre se ha mostrado inclinado a triunfar en el Santiago Bernabéu. No solo desde que se anunciase su fichaje por el club blanco allá por el verano de 2014, sino que ya en la recta final de su cesión al Bayern también siguió esta línea. Pero el regreso de Zidane al banquillo madridista preció frustrar todo. Ahora la rumorología se dispara con un 'me gusta' dado por el mediapunta.

"El éxito lo consiguen aquellos que siempre son humildes y aun siendo grandes no se olvidan ni de donde vienen ni quienes son", es el mensaje al que James Rodríguez ha dado 'me gusta' en las redes sociales. El jugador no olvida sus orígenes, su carácter humilde, pero también sueña con el éxito y para él lo más grande, como ha dejado entrever en más de una ocasión es alcanzar este en el Real Madrid.

[Más información: Pros y contras de la continuidad de James Rodríguez en el Real Madrid]