Herráez: "Lo de Bale en el Real Madrid han sido fogonazos y eso no va con el equipo"

El Real Madrid ha solventado la papeleta del tercer y cuarto puesto de la Audi Cup y se ha impuesto con solvencia al Fenerbahce por 5-3. Después de un arranque complicado de pretemporada en el que no se había conseguido ganar un partido en los 90 minutos, Karim Benzema por partida triple, Nacho Fernández y Mariano Díaz se han encargado de que el equipo no volviese a tropezar en la misma piedra.

Las sensaciones han acabado siendo positivas para los dos compromisos amistosos restantes y, sobre todo y lo más importante, para el arranque de la nueva Liga. Sobre las impresiones del equipo y la situación de algunos jugadores, Herráez ha hecho su particular balance en El Larguero y ha dado sus pros y su contras sobre lo que se ha visto en la pretemporada del conjunto de Zidane.

Buenas impresiones con Lunin

"Me gusta Lunin, el año pasado no jugó nada en el Leganés pero tiene futuro. Obviamente todavía no para el Real Madrid, pero pinta bien".

Conexión y estado físico del equipo

"Lo que más me ha gustado ha sido ver cómo Benzema, Isco y Hazard se han entendido y han conectado. A Marcelo no le veo mal, físicamente es de los mejores de la plantilla, el año pasado estuvo mal y este año se ha puesto las pilas. También he visto bien a Isco, a Benzema le hacía falta también el gol para coger confianza. En la segunda parte Mariano ha estado muy reconocible, es un jugador muy aprovechable, si se va al Mónaco lo va a hacer muy bien".

Benzema celebra su tercer gol al Fenerbahce REUTERS

La complejidad del 'caso Bale'

"Creo que Gareth Bale se hace un flaco favor a sí mismo, la imagen que da es que le da igual todo y queda feo. Yo creo que no se va a quedar, es insostenible y Zidane no le va a poner ni le va a convocar. Aparte del fichaje es el contrato que tiene, son 25 millones de euros brutos al año".

Fogonazo tras fogonazo

"Bale es un gran jugador, no es la estrella que se creía que podía ser, pero ha dado buen rendimiento en finales de Champions y jugadas como la de Bartra que quedarán para el recuerdo. Lo suyo en el Madrid han sido fogonazos y en el Madrid no van los fogonazos, no se ha metido en el papel de estar en el Real Madrid, ha hecho su vida y eso ha ido en su contra. Si se quiere quedar cobrando lo va a hacer, pero sería malo para él".

La gestión de Zidane

"Veo muy seguro a Zidane, creo que Reguilón o Marcos Llorente se deberían haber quedado, pero Zidane es el que hace la plantilla y confía en otros. La de Pogba es una operación complicada y va a ser caro, pero Zidane lo quiere en el equipo".

