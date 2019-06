Exequiel Palacios: "Es un orgullo que clubes como el Madrid se interesen en mí"

El Real Madrid fijó su interés en Exequiel Palacios hace unos meses. No obstante, desde el club blanco surgieron dudas respecto a su fichaje, lo que provocó que las posturas se distanciaran. Además, el centrocampista argentino sufrió un gran contratiempo que provocó que todos sus objetivos se quedaran en el aire.

La lesión de peroné que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde el pasado 11 de febrero dificultó la situación y lo obligó a perderse la Copa América. El futbolista del River Plate habló sobre su recuperación en el programa de radio Closs Continental: "Estoy haciendo al recuperación y tratando de estar fuerte de la cabeza".

"Cuando volví a jugar en la Copa Argentina me sentí bien, pero después sentía que no era el mismo luego de la lesión en el peroné. Estoy yendo todos los días a la clínica, me estoy haciendo ver. Apunto a estar para la pretemporada", señaló.

Exequiel Palacios, en la final de la Libertadores entre River Plate y Boca Juniors Reuters

Además, confesó el interés y las posibilidades que tuvo de jugar en Europa: "Después del partido con Racing vino gente del Real Madrid a verme, que ya estaba pautado. Es un orgullo que clubes como el Madrid o Arsenal se interesen en mí. Gallardo me aconsejó, me dijo que no me vaya tan rápido".

Orgulloso del River Plate

Palacio reconoció que no estar en la Selección "se sufre mucho y duele". "La Copa América la voy a ver como cualquier argentino. Scaloni me había dicho que era muy importante para el esquema. Una sola vez pude entrenar con Messi, cuando fui sparring, que ellos se estaban preparando para la Copa América de Chile", agregó.

Por último, se mostró orgulloso de su equipo asegurando que este River tiene "orgullo" y es "muy ganador". "El grupo es muy seguro y está mentalizado. Vamos por la otra Copa. Nosotros nos hemos ganado el respeto, los rivales nos miran con otra cara", concluyó.

