Cesc: "El fichaje de Hazard es una mala noticia para el Barcelona"

El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid es probablemente el más importante de todo el mercado de fichajes. El extremo belga llega para devolver al equipo blanco al trono europeo y a pelear por todos los títulos posibles. Su calidad y su gran temporada con el Chelsea le posicionan en las primeras posiciones de los mejores jugadores del mundo.

Un excompañero que le conoce muy bien, Cesc Fàbregas, ha hablado sobre la importancia que tendrá el jugador belga en un campeonato mucho menos físico que la Premier League, además de que es una mala noticia para su antiguo club en España: "En clave Barça, el fichaje de Hazard es una malísima noticia. En la liga española se saldrá".

No es la primera vez que habla sobre el belga, ya que después de la final de la Europa League se mostró muy feliz por él: "Desafortunadamente, y odio decirlo, creo que el Chelsea no le puede dar en este momento lo que Eden se merece. En cuanto a ganar potencialmente todos los trofeos, incluso el Balón de Oro. Sé que dice que realmente no le importa, pero en el fondo creerme que sí le importa, quiere ganar la Champions League y creo que en el Chelsea ahora mismo ha tocado techo y puede llegar más alto en un club como el Real Madrid".

Cesc y Hazard durante un partido del Chelsea REUTERS

Además de ensalzar la figura de Hazard, el '4' ha hablado sobre varias personalidades del Barcelona muy importantes. "Piqué seguro que será presidente del Barça, más pronto que tarde, no tengo ninguna duda", afirmó sobre el actual central del equipo culé. Sobre Messi confirmó que seguro que está "dolido por lo que pasó en la Champions" y también vaticinó que "puede seguir jugando hasta que él quiera, hasta los 38. Depende de lo que diga su cuerpo, pero nunca ha bajado su rendimiento, es un superdotado".

Su futuro más próximo

"Tengo ganas de ser entrenador, pero aún me quedan unos años de entrenador", comentó el de Arenys. Sobre el estilo de juego del Barça no tiene dudas sobre ello: "Han cambiado algunos conceptos, pero los resultados mandan". El exinternacional español afirmó que todavía falta tiempo para que se cumpla su llegada a los banquillos cuando cuelgue las botas.

