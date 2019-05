Pochettino: "¿Florentino Pérez? Lo único que no quería era generar polémica"

El Tottenham y Mauricio Pochettino están inmersos en la preparación para la final de la Champions League que se disputa el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano. El técnico argentino habló sobre su permanencia en Valdebebas, algo que generó mucha polémica e incluso el Real Madrid emitió un comunicado desmintiendo las palabras del técnico.

Pochettino ha pasado por El Transistor y ha vuelto a hablar sobre sus declaraciones. No ha dudado en pedir disculpas y ya confirmó que lo único que no quería era generar un problema entre ambos clubes: "Florentino Pérez siempre ha tenido muy buen trato conmigo, ha sido muy cariñoso... lo menos que quería era generar una polémica".

Además quiso explicar el malentendido, ya que en inglés no se puede utilizar la broma de una manera muy eficaz: "Cuando tengo entrevistas en español, estoy más relajado, da más para la broma y fue eso lo que pasó con lo que dije de Florentino; fue mi culpa y ya está, nunca quise generar molestia ni polémica".

Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham ANDREW COULDRIDGE Thomson Reuters

La final de la Champions

El equipo inglés se juega gran parte de la temporada en este partido, ya que no han cumplido las expectativas en la Premier League. Pochettino admite que sería un día histórico para su equipo y para todos sus aficionados sería algo maravilloso: "No sirve otra cosa que ir con la mente en ganar, las finales no se juega, se ganan, la historia la escribe el ganador".

Sobre su futuro ha sido más cauto, pero sin olvidar que lo más importante es la motivación y las ganas de querer estar en un sitio para poder ejercer su profesión: "Tengo cuatro años más de contrato en el Tottenham, tengo un presidente que me quiere mucho, pero un entrenador, cuando no quiere estar en un club, da igual el tiempo que tenga de contrato".

