Godín, sobre su llegada al Inter: "No es momento de hablar de clubes ni de comunicar nada"

El capitán de la selección de Uruguay y exfutbolista del Atlético de Madrid, Diego Godín, dijo este martes a la prensa que aún "no es momento" de hablar de clubes y todavía no confirmó su fichaje por el Inter de Milán.

Godín en el entrenamiento de Uruguay. Foto: Twitter (@diegogodin)

"No es momento de hablar de clubes, no es momento de comunicar nada. Cuando haya que comunicar algo y confirmar un club lo haré", sentenció el zaguero en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento de la selección uruguaya en el Complejo Celeste.

Asimismo, Godín habló de todo lo vivido en los últimos meses con su partida del Atlético de Madrid, tras nueve temporadas en el equipo colchonero, y aseguró que fueron "muchas emociones y muchos años".

"Muchas cosas que viví en el Atlético no solo adentro de la cancha, sino que dejo amistades y gente que quiero y que me quieren mucho. Obviamente que es difícil despedirse y salir de tu casa porque fue mi casa durante 9 años y lo seguirá siendo porque ahí me quieren muchísimo", expresó el capitán de la Celeste. Sin embargo, destacó que es bueno "saber despedirse", continuar su carrera, cerrar un ciclo y abrir otra etapa de desafíos y nuevos objetivos.

Godín en un momento de su despedida EFE

"Me voy contento porque la verdad en el fútbol sabemos cómo se manejan las pasiones pero en este caso me voy de un club y no hubo una palabra mala hacia mí, sino fue agradecimiento, orgullo", reafirmó el futbolista. Godín anunció su partida del Atlético de Madrid, club en el que ha ganado ocho títulos y era el capitán, a principios de mayo con una conferencia de prensa.

El adiós soñado

El 12 del mismo mes tuvo su despedida del Wanda Metropolitano tras el partido ante el Sevilla, cuando Godín salió al campo en medio de un pasillo que le formaron todos sus compañeros y entre el griterío del público, que no cesaba de entonar su nombre. "La verdad que si lo hubiese imaginado de la mejor manera no hubiese salido, fue espectacular y agradecido", concluyó.

