La trilogía del Madrid: sale reforzado a por el triplete

El Real Madrid va lanzado en la segunda mitad de la temporada. Los de Solari han superado la mayor prueba que se les ha presentado hasta ahora en el curso o, mejor dicho, las tres mayores pruebas... y de forma seguida. En siete días se han enfrentado a Barcelona, Atlético y Ajax, saliendo más que vivo de los tres partidos.

El calendario ponía en un aprieto al Real Madrid. Un mes cargado de partidos cruciales para el devenir de la temporada, pero sobre todo esta semana con todo en juego (con permiso de los dos Clásicos consecutivos). Tres competiciones distintas sobre la mesa y tres partidos lejos que, además, se resolverían lejos del Santiago Bernabéu.

La semana más difícil de la temporada

Pero el mejor Madrid ha vuelto, el de siempre. Se vio en el Camp Nou donde se sacó un notable empate que le da algo de ventaja para la vuelta de la Copa del Rey, se repitió en el Wanda pasando por encima del Atleti en el derbi por 1-3 y colocándose a seis puntos del Barça y, por último, se volvió a comprobar en Amsterdam donde se supo sufrir pero se acabó encarrilando los octavos de final de la Champions League frente al Ajax.

Los jugadores del Real Madrid agradecen el apoyo de sus fans en Amsterdam REUTERS

Tres resultados que han catapultado al Madrid en tres competiciones con todo en juego. Porque el Real Madrid hacía varios años que no se veía en esta tesitura a estas alturas de la temporada. El sueño del triplete está más vivo que nunca y es que desde 2014 con Ancelotti no se estaba en una posición igual. Desde entonces varias decepciones en Copa han evitado que se haya seguido pensando en el triplete y alguna que otra Liga en la que la diferencia era casi ya definitiva con el Barcelona.

Solari, gran responsable del cambio

Solari es el gran protagonista de este salto del equipo. El máximo responsable. El técnico argentino encadena ocho partidos seguidos sin perder, lo que no se vio en todo 2018, y ha provocado que la afición haya recuperado la ilusión tras sacar al equipo del pozo en el que se encontraba. Jóvenes que crecen (Vinicius, Reguilón, etc.), estrellas que vuelven (Bale, Asensio, etc.) y pilares que vuelven a su nivel (Ramos, Modric, etc.). Solari ha conjugado a toda la plantilla y, con su toque, el madridismo ha vuelto a pensar en ganarlo todo.

Solari y el cambio del Madrid en un mes REUTERS

El camino no ha acabado aquí y queda un sprint final en el que nadie se podrá relajar, aún quedan curvas, pero la sensación es que se ha superado el tramo más complicado con la determinación que no se tuvo temporadas anteriores. El Real Madrid tiene la sartén por el mango y la ventaja de afrontar en casa partidos importantes como las vueltas de Copa y Champions. En Liga aparece El Clásico en el Santiago Bernabéu como la cita clave para aspirar al título, pero a partir de ahí ya no hay prueba que no pueda superar el equipo si mantiene su nivel actual.

El sueño del triplete está mas vivo que nunca tras esta semana. Un notable en El Clásico y dos sobresalientes en el derbi y en Champions dan veda libre para soñar, porque el Real Madrid ha vuelto y eso mismo, años anteriores, se ha acabado traduciendo en títulos con las tres 'Orejonas' consecutivas que protagonizan la segunda era dorada del Real Madrid, que promete no haber terminado todavía.

