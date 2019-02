Pedrerol: "Ramos cometió un error que no solo le perjudica a él"

Sergio Ramos se encuentra actualmente envuelto en una gran polémica. El jugador forzó la tarjeta amarilla para cumplir el ciclo en el partido de vuelta contra el Ajax y de esta manera estar limpio para los cuartos de final, sin embargo, sus declaraciones en zona mixta, donde afirmaba que buscó esta tarjeta, le han causado problemas. Actualmente, la UEFA está investigando la situación del futbolista que podría llegar a perderse dos partidos por ver la amarilla.

"Sergio Ramos está siendo el MEJOR pero ha cometido un ERROR que NO LE PERJUDICA solo a él". Las PALABRAS de @jpedrerol en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/dS74zGUZXq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 de febrero de 2019

Esta perdida podría ser muy significativa si finalmente el organismo europeo decide doblar la sanción del capitán del Real Madrid. Sergio Ramos, entre toda esta polémica, decidió subir por San Valentín un vídeo haciéndose un nuevo tatuaje.

Este vídeo no ha contentado a varios aficionados, que piensan que la actitud del central español no es la correcta debido a la situación en la que se encuentra. Este pensamiento fue defendido por Josep Pedrerol, que se mostró indignado por la actitud del futbolista del conjunto blanco.

Sergio Ramos ve la tarjeta amarilla ante el Ajax REUTERS

Ramos se puede perder la ida de cuartos

"Puede que la gente del Madrid esté preocupada, porque pueden pensar: 'imagínate que nos toca el Barça y Ramos no va a jugar la ida por una tontería'".

Alguien miente sobre el estado de Ramos

"Ramos hoy no está tranquilo y si no, me engañaron ayer que me dijeron que estaba preocupado, o me mintieron ayer u hoy Ramos no es sincero. Si ayer estaba tan fastidiado a mí esta imagen me choca. Si quiere vender naturalidad y es una actuación para que lo vea la UEFA, yo no me meto. Yo lo que creo es que el estado anímico de Ramos y del madridismo no es este".

Un error que puede costar caro al Real Madrid

"Y que Ramos fue el mejor el otro día y está siendo el mejor en muchos partidos, no lo discuto, y soy el primero que lo digo. Y está muy bien físicamente y como un campeón. Digo, que además de equivocarse ayer, con el error que comete, yo estaría fastidiado, no entiendo esta alegría. Fastidiado porque he cometido un error que no le perjudica solo a él, le puede perjudicar al Real Madrid".

