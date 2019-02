Guasch: "El Real Madrid debería multar a Ramos"

Sergio Ramos podría no solo no jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League, sino también perderse la ida de los cuartos -si finalmente el Real Madrid pasa a la siguiente fase-. Todo ello después de unas polémicas declaraciones tras el partido contra el Ajax de Ámsterdam en el Johan Cruyff Arena.

La UEFA ha decidido abrirle expediente y se conocerá si el capitán es sancionado una vez acaben todos los partidos de la ida de los octavos. Sobre ello ha hablado Tomás Guasch en El Partidazo de la Cadena COPE. El tertuliano ha asegurado que Sergio Ramos se equivoca al hacer los gestos al banquillo, pero también hablando así ante los medios de comunicación.

El internacional español intentó después de ver el lío que se había montado rectificar. Lo hizo a través de sus redes sociales, pero ya era tarde. Sus declaraciones son suficientes para la apertura del suficiente y, posiblemente, para su sancionarle con dos partidos de castigo.

Ramos se equivocó

"El Real Madrid debería multar a Ramos. Ya sé que no puede por eso, pero debería multarle".

Decisión equivocada

"El Ajax no está eliminado. Que se decida que Ramos puede no estar porque no pasa nada... Sí pasa, el partido de vuelta es contra un equipo que te ha dado un baile en la primera parte. Me parece inconcebible en un equipo como el Real Madrid y en una competición como la Champions League".

No entiende a Ramos

"¿Cómo puedes hacer esos gestos al banquillo con doscientas mil cámaras? Es que no lo puedo entender".

